Российская буржуазия не в состоянии решать задачу величия России, - А.Халдей

01:10 24.03.2019 КАК СДЕЛАТЬ РОССИЮ СНОВА ВЕЛИКОЙ



Хотелось бы продолжить развитие темы, поднятой на ИА REX Михаилом Бегловым.



Легенда, претендующая на то, чтобы быть истиной



Существует рассказ на уровне легенды о том, что в 1968 году Дэвид Рокфеллер, в ту пору директор Совета по международным отношениям, в очередной раз посетив Москву и побеседовав с новыми членами руководства СССР, пришедшими к власти после Хрущева, был несказанно поражен их убогим умственным уровнем.



Это было хуже самого Хрущева, с которым Рокфеллер встречался и довольно жестко дискутировал. Устроив им в Кремле жесткую трепку, он по возвращению домой собрал круглый стол из десяти крупнейших миллиардеров и заявил: "В России умер Сталин, эти дураки надели его сапоги и в них утонули. Они ничего из себя не представляют. В России сильных руководителей нет. Нажимаем сильнее - и они сдадутся".



Якобы слушавший из другой комнаты по радио эти переговоры свидетель оставил на видео интересный рассказ, где пересказал слова Рокфеллера. Тот начал с констатации состояния мира на пороге термоядерной катастрофы. "Одно неправильное движение - и ни мира, ни США нет. Поэтому я приехал сам, не через своих советников и разведчиков, а просто посмотреть, кто же управляет второй страной мира" - сказал Рокфеллер брежневскому Политбюро.



На вопросы о том, почему американский президент и газеты призывают к войне против России, Рокфеллер ответил: "Господа, а что такое президент? Не хотите этого - будет другой. Вам надо иметь дело с нами - деловыми людьми Америки. Если мы сегодня договоримся, завтра все американские газеты будут писать другое". Наши спрашивают: "Так выходит, у вас президент марионетка?" Рокфеллер помолчал и говорит: "Господа, я очень занятый человек и мне некогда вести споры на глупые темы. Знаю же я, что такое диктатура пролетариата. Должны и вы знать, что такое диктатура буржуазии".



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Закончил Рокфеллер просто. "Вы меня разочаровали, господа. Кто такие те, о ком вы говорите? Что касается газетчиков, то это собачки, которые лают, пока им разрешают. Я удивлен, потому что как же вы можете управлять такой великой страной, будучи такими малограмотными в политике".



Возможно, это красивая легенда. В биографии Рокфеллера известно о его визите в СССР в 1962-м и 1973-м, но ничего не известно о визите в 1968 году. Да и высказывание о сапогах Сталина в 1968 году выглядит странно. Но не так важно, было это или нет, и если было, то когда и как. Историографическая и хронологическая истины тут третьестепенны, а первостепенна истина педагогическая. Суть ее в том, что диктатура буржуазии до недавнего времени действительно была системой, порождавшей волевых и умных деятелей. И момент перелома - начало кризиса советской элиты - легенда отражает точно.



С 1968 года в США - с помощью Рокфеллера или без нее - поняли, что Советская Россия больше не является великой страной и начали проводить стратегию, которая в итоге привела к уничтожению СССР. В нынешней России, где кадры по качеству далеко не лучше тогдашних брежневских, ситуация любопытная - в ней есть диктатура буржуазии, но это диктатура без диктатора.



Российская буржуазия как класс - это не коллективный диктатор, а коллективный лакей, и поэтому в России диктатура классового лакея, приказчика, но не хозяина. Распоряжаясь в России, российская буржуазия не считает ее своей собственностью. Российская буржуазия всеми силами рвется на Запад и мечтает стать его частью. И для того стремится всячески западной буржуазии угодить. Служить Рокфеллеру за право держать на Западе семьи и капиталы.



Если это и диктатура буржуазии, то буржуазии американской, к такой диктатуре способной. И это делает российский капитализм ненастоящим. Потому что настоящий капиталист больше всего боится потерять свои активы. И для их защиты он выстраивает систему гегемонии, защищенную от проникновений извне. Когда же система выстраивается так, чтобы извне было удобнее всего проникать и управлять, то возникает колониальная элита, которая не может сделать страну великой. У нее нет такой цели.



Трансформация элиты из компрадорской в суверенную



Россия в лице части элиты совершила трансформацию и пытается бороться за суверенитет. При этом те, кто ставит такую задачу, совершают большую ошибку, неверно приступив к ее решению.



Для суверенитета как основы величия на первом месте стоит задача установления господства той группы, которая к суверенитету и величию стремится. Но тут нет правильных действий в этом направлении, и потому нет результата. Борьба за суверенитет началась в ситуации господства тех, кто суверенитет отвергает.



Для своей победы они провели агрессию в прежнее культурное ядро социума. Рвущаяся к власти либерально-чиновничья буржуазия создала свою интеллигенцию, взявшуюся транслировать новые ценности. Так постепенно была создана новая коллективная воля, за которой последовала либеральная революция.



Господство нынешней лакейской буржуазии основано на двух принципах - силе и активном благожелательном согласии ключевой части населения. Неключевая часть к идеям равнодушна. Она нейтрализована погоней за выживанием. Сила лишь довершает нейтрализацию несогласных. Без согласия большинства, без его культурного соблазна никакое господство малой группы в длительной перспективе невозможно.



Такое влияние американской буржуазии на советско-российскую массу обусловлено тем, что у США имеются идеи на экспорт. Это все, начиная от экспорта американской культуры, от бытовой до политической, философские принципы элит и верования масс, вплоть до экспорта американской интеллектуальной собственности, 70% которой в мире принадлежит американским компаниям и гражданам. Все вместе это создает те американские ценности, экспортируя которые правящий класс США добивается мирового господства.



Следовательно, для того, чтобы выстроить борьбу за суверенитет, российской буржуазии необходимо проделать то же самое. Но сначала ей надо переродиться. Надо создать идеи на экспорт. Эти идеи путем длительного усилия внедрять в массовое создание, разрушая господствующее либеральное культурное ядро и создавая параллельное.



Для этого надо создать свою интеллигенцию. Которая уже, в свою очередь, сможет создать новую коллективную волю и совершить культурную революцию, без которой гегемонию проамериканской правящей группы в России не устранить. А без этого ни суверенитета, ни величия быть не может.



По сути, мы даже не понимаем, в чем это величие должно состоять. Социальные преимущества, доставшиеся от прежнего строя, у нас разрушены, а новые не созданы. Медицина и образование стали дорогими и ухудшились, хотя на олимпиадах наши лучшие ученики занимают хорошие места. Однако это не благодаря системе, а вопреки.



ЕГЭ продолжает делать свое разрушительное дело. Массовое образование деградировало до страшного состояния, когда дети просто не знают, как такие генерал Карбышев, Ленин, Гагарин, Жуков. Кто выиграл битву под Москвой. Кто победил во Второй мировой войне. Последнее добивание осуществила пенсионная реформа.



Не добавляет нам величия и экономическая ситуация. Как показала жизнь, приобрести союзников, обещая им лишь дешевые нефть и газ, не получается. А без устойчивых союзов Россия не может решать свои военные и экономические задачи.



Получается так, что у российской буржуазии нет средств для необходимой экономико-политической динамики в постсоветском пространстве, а необходимость такой динамики все более насущна. Раньше не было воли, теперь воля появляется, но пока не наступили активные действия.



Продолжение следует.



Александр Халдей

23 марта 2019 Источник - iarex.ru

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