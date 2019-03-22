Какие вопросы будет поднимать Путин во время визита в Бишкек

09:21 24.03.2019

Какие вопросы будет поднимать Путин во время визита в Бишкек



Владимир Путин посетит 28 марта Бишкек с государственным визитом, сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.



Какое место отводится Кыргызстану во внешней политике России?

"Главное – это переговоры, которых мы ожидаем. Широкий комплекс, связанный с двусторонними отношениями России и Кыргызстана, вопросы, связанные с интеграционными процессами ЕврАзЭС, и международные вопросы", – отметил он.



К приезду Президента России приурочено проведение Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции", которая пройдет в Бишкеке 27-28 марта. Организаторами конференции выступают Минэкономразвития России и Минэкономики Киргизии при поддержке Фонда Росконгресс.



Участники конференции обсудят вопросы реализации интеграционного потенциала в рамках ЕАЭС, сотрудничество по цифровой повестке, развитие агропромышленного комплекса с учетом транспортно-логистического потенциала, а также развитие механизмов инвестиционного и финансового сотрудничества двух стран.



Кто приедет на VIII Российско-Кыргызскую межрегиональную конференцию?

Ожидается, что в Восьмой Российско-Киргизской межрегиональной конференции "Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции" примут участие более 800 делегатов. Среди них – высокопоставленные должностные лица России и Киргизии, представители деловых кругов, общественные деятели, эксперты и лидеры мнений.



Справочно:



Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.



Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.



Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 195 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 75 стран мира.

23 марта 2019 - Елена Цой