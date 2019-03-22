"До сих пор не могу поверить в то, что я сделала этот прыжок..", - Элизабет Турсынбаева

09:29 24.03.2019

Элизабет Турсынбаева рассказала о своем историческом выступлении на ЧМ

Ее наивысшим достижением стало выполнение прыжка четверной сальхов.



22 марта Элизабет Турсынбаева добилась исторического достижения - она стала первой женщиной из Казахстана, кому удалось завоевать медаль на чемпионате мира по фигурному катанию. Для нее победа стала неожиданностью, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.



Спортсменка на мировом первенстве в Сайтаме стала второй. Также ее наивысшим достижением стало выполнение прыжка четверной сальхов. До нее ни одна фигуристка этого не делала.



- Я очень и очень счастлива. Меня переполняют эмоции. Серебряная медаль стала для меня неожиданностью. Конечно, я очень счастлива. Это первая медаль в истории Казахстана в женском одиночном катании. Я старалась не думать ни о чем, когда выступала. Просто сфокусировалась на моей программе, - рассказала Элизабет.



- До сих пор не могу поверить в то, что я сделала этот прыжок. Все было хорошо на утренней тренировке сегодня, но я не могла выполнить его на последних двух соревнованиях. И я очень рада, что это получилось сегодня. Когда я вышла на лед, я чувствовала себя замечательно, верила в то, что я смогу сделать это, и действительно, у меня все получилось,- сообщила Турсынбаева на итоговой пресс-конференции.



По сумме двух программ Турсынбаева набрала 224.76 баллов, которые и принесли ей "серебро". Победу праздновала Алина Загитова из России - 237.50. Бронзовую медаль завоевала Евгения Медведева (Россия) - 223.80.