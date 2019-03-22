У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер, на его борту 1300 туристов

11:55 24.03.2019

Около 1300 человек эвакуируют с круизного лайнера у западного побережья Норвегии, который терпит бедствие, сообщает ВВС.



По сообщению местных властей, на корабле Viking Sky вышли из строя двигатели. Всех людей на борту перевозят на берег. В эвакуации принимают участие пять вертолетов и несколько судов.



Власти сообщили репортеру местной газеты, что скорость ветра достигает 38 узлов (почти 20 метров в секунду). Высота волн достигает 10 метров. По данным местной прессы, из-за этого спасательные суда не могут пришвартоваться к борту терпящего бедствие лайнера и эвакуация проводится только на вертолетах, которые могут принять на борт до 15 человек.



Эвакуированных с лайнера людей отправляют в спорткомплекс на суше. Всего с борта на берег переправили более 260 человек, сообщает шведское издание Aftonbladet.



Спасательное агентство Норвегии сообщило, что накануне судно подало сигнал бедствия в условиях сильного волнения на море и сильного ветра около 14.00 по местному времени.



Лайнер совершал рейс из порта Ставангер в Тромсе. Район, где произошла авария, называется Хустадвика и считается одним из наиболее опасных на побережье Норвегии.