"Солдат Одина" на ярмарке пытался отлупить главу МИД Финляндии Сойни

16:51 24.03.2019

Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

Мужчина, на одежде которого была символика националистической организации "Солдаты Одина", атаковал главу МИД Финляндии Тимо Сойни. Полицейским удалось задержать нападавшего



В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.



Инцидент произошел на традиционной ярмарке, где министр проводил встречу с избирателями. Неизвестный подошел к министру и, по словам политика, попытался его избить. Нападавшего остановили полицейские, повалившие его на землю. Фотографию с задержанным опубликовало в Twitter агентство STT.



Helsingin Sanomat и STT отмечают, что на одежде мужчины видна символика националистической организации "Солдаты Одина". Эта организация позиционирует себя как антииммигрантская, один из основных видов ее деятельности - организация патрулей, отслеживающих мигрантов. Группировка имеет тесные связи с неонацистской партией "Северное движение сопротивления", действующей в Скандинавии. В сентябре 2018 года финский суд постановил запретить эту партию за расовую дискриминацию и разжигание ненависти, однако участники СДС подали апелляцию на это решение. Дело остается на рассмотрении суда.



По данным Helsingin Sanomat, Тимо Сойни в результате нападения не пострадал благодаря оперативным действиям полицейских. Министр продолжил общение с местными фермерами.



Парламентские выборы в Финляндии пройдут 14 апреля. 8 марта, в преддверии голосования правительство страны ушло в отставку из-за неудачи в проведении реформы здравоохранения. Кабинет министров продолжит временно исполнять обязанности, до того как новоизбранный парламент утвердит новый состав правительства.



Тимо Сойни на протяжении 20 лет, с 1997 года, возглавлял партию "Истинные фины", занявшую второе место на парламентских выборах 2015 года. Партия придерживается позиций консерватизма и евроскептицизма. В 2017 году Сойни покинул пост председателя партии.