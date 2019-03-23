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КырСМИ назвали своего вице-премьера Разакова агентом спецслужб Таджикистана
17:20 24.03.2019

Спецслужбы Кыргызстана по требованию парламента начали проверку информации о вице-премьер-министре Женише Разакове. Депутаты указали на публикации таджикских СМИ о том, что Разаков якобы является завербованным агентом Таджикистана. Сам Разаков обвинения в свой адрес отвергает.

Сомнения депутатов

Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана пока воздерживается от комментариев. Официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов заявил, что вся подробная информация будет озвучена по итогам проверки. "На сегодняшний день начата проверка по этой информации. Об ее итогах сообщим дополнительно", - коротко прокомментировал он.

Проверить достоверность публикаций о вице-премьер-министре депутаты потребовали 20 марта, когда парламент заслушивал информацию правительства об итогах переговоров по ситуации на кыргызско-таджикской границе.

Они обратили внимание на публикации таджикских СМИ о том, что Разаков являтеся агентом спецслужб соседней страны. Вице-премьер возглавил кыргызскую делегацию на переговорах с Таджикистаном вокруг конфликте на границе двух стран.

Одним из первых о необходимости проведения проверки заявил член фракции СДПК Мурадыл Мадеминов.

​"Жениш Парпиевич, вы же читаете, что пишут в Интернете? Читали, что вас называют агентом соседней страны? Вы возглавляли милицию Баткенской области, работали губернатором. Но вы не следили за таджикской местностью Шурап, не контролировали водозабор. В последнее время о событиях на месте пишет не кыргызская сторона, а таджикская. Меня терзают сомнения. То, что вы возглавили комиссию и поехали туда, было неверным решением. Если вы читали об этом, вам лучше уйти с должности", - сказал Мадеминов.

Его мнение разделил лидер фракции "Бир бол" Алтынбек Сулайманов. Он потребовал у спецслужб провести расследование. Лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов заявил о недопустимости заслушивать отчет от человека, о котором распространяются разные слухи. По его мнению, необходимо создать специальную комиссию, которая проверила бы информацию о Разакове.

Жениш Разаков в свою очередь сказал, что готов ответить на все вопросы о себе, если заседание пройдет за закрытыми дверями. В комментариях "Азаттыку" Разаков опроверг слухи вокруг своего имени.

"Это беспочвенные обвинения. Какой агент? Каким образом? Будь я агентом, соответствующие органы давно бы все выявили. Я пять лет работал губернатором, было много достижений. Слухи распространяют завистники и недоброжелатели", - заявил он.

Почва для сомнений

Публикации о вербовке Разакова впервые были опубликованы на сайте e-tadjikistan.org в 2016 году, когда он возглавлял Баткенскую область.

По сведениям некоего журналиста Шабнами Собири, "таджикская разведка внедряет своих агентов в соседние государства", среди которых оказался Жениш Разаков. Он написал, что таджикский разведчик еще в 2000 году завербовал оперуполномоченного группы ОВД Баткенского района одноименной области Кыргызстана Жениша Разакова, который незаконно пребывал в Исфаринском районе Согдийской области Таджикистана. "В 2000-2010 годах Разаков за крупные денежные вознаграждения на регулярной основе предоставлял таджикской стороне секретные разведданные", - утверждал автор.

В 2016 году ряд кыргызстанских СМИ перепечатал статью таджикского издания. Материал позже "всплывал" после назначения Жениша Разакова вице-премьер-министром в июне 2016 года и возвращения на эту должность в апреле 2018 года.

В очередной раз статья распространилась в соцсетях на фоне переговоров делегаций Кыргызстана и Таджикистана вокруг конфликта на границе. Кыргызскую сторону возглавил Разаков. Статью публикует и ряд таджикских сайтов.

Мы попытались связаться с автором нашумевшего материала Шабнами Собири. Корреспонденты таджикской службы "Азаттыка" рассказали, в что в Таджикистане журналиста с такой фамилией нет, и он является фейковым. Они объяснили, что не существует и оппозиционной организации "Единый Таджикистан", якобы владеющий изданием e-tadjikistan.org. В настоящее время сайт не работает.

Но кто может быть заинтересован в публикации и распространении ложной информации о Женише Разакове? Авторы находятся в Кыргызстане или Таджикистане?

Координатор фонда "За международную толерантность" в Баткенской области Роберт Абазбеков делится мыслями на этот счет.

​"Жениш Разаков пять лет работал губернатором в Баткенской области. Это человек, очень хорошо осведомленный в приграничных вопросах. Он и сейчас находится в составе комиссии по делимитации и демаркации. Исходя из этого можно предположить, что это может быть провокацией со стороны Таджикистана, потому что сложно вести переговоры с человеком, который хорошо разбирается в вопросе. С дилетантами или случайными людьми легче договориться. Возможно, что они хотят вывести из игры опытного человека и вести переговоры с другими людьми. В обществе критикуют, мол, он пять лет работал губернатором, чего он смог добиться. Это эмоции людей, живущих в постконфликтной зоне. Люди устали и говорят такие слова от безысходности. Но делимитация, демаркация – это сложные процессы не только у нас, но и во всем мире", - считает Абазбеков.

Тем временем, бишкекская газета "Азия-Ньюс" в своем последнем выпуске опубликовала статью о задержании Разакова в Таджикистане, после чего он якобы был завербован спецслужбами соседней страны. В качестве доказательства издание опубликовала объяснительную записку Разакова своему начальнику.

Редактор газеты Асланбек Сартбаев пересказал "Азаттыку" содержание объяснительной.

​"Мы получили записку от надежных источников. Но на ней стоит подпись самого Жениша Разакова. 23 февраля 2010 года Разаков написал объяснительную начальнику УВД Баткенской области Алымбекову, в которой рассказывает, что поехал в Таджикистан с другом и пропал на три дня. Он признал, что был задержан и сидел в ГКНБ Таджикистана. Неизвестно, что произошло за те три дня. Какие только секреты может выдать человек за три дня... Из-за таких обстоятельств СМИ пишут о Разакове. Но сам он до сегодняшнего дня ни разу не ответил по этому поводу. Молчание порождает сомнения о том, что, может, он действительно является агентом. Больше всего сожаление вызывает тот факт, что человек с сомнительной репутацией курирует вопросы границы и занимает высокий пост. Как мы можем доверять человеку, который был в плену в Таджикистане", - сказал редактор.

Жениш Разаков трудовую деятельность начал на машиностроительном заводе "Алай" в Кызыл-Кие. С 1997 года работал в органах внутренних дел и в 2011 году был назначен начальником УВД Баткенской области.

В 2012 году стал полномочным представителем правительства в Баткенской области, в 2016 году назначен вице-премьер-министром. В следующие два года поработал секретарем Совета безопасности, советником президента и в 2018 году вернулся на позицию вице-премьер-министра.

После конфликта на границе с Таджикистаном 13 марта Разаков возглавил кыргызскую делегацию для проведения переговоров с таджикской стороной, которой руководил заместитель премьер-министра Азим Иброхим. 4-5 апреля кыргызская делегация во главе с Женишом Разаковым посетит Таджикистан.

Эрнист Нурматов
Региональный корреспондент радио "Азаттык" по Ошской области. Закончил факультет журналистики ОшГУ.

23.03.2019

Источник - rus.azattyk.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1553437200
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