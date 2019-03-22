Его утопили. ТВ-канал Коломойского обвинил президента Петра Порошенко в убийстве брата - Михаила Порошенко

18:55 24.03.2019

Журналисты украинского телеканала "1+1" опубликовали новое расследование о коррупционных схемах с участием действующего президента Петра Порошенко и его возможной причастности к заказным убийствам. Материал вышел в эфире программы "Украинские сенсации – 2019" 23 марта, пишет портал "Страна.ua".



Разоблачительные документы журналистам предоставил оппозиционный молдавский политик Ренато Усатый. В частности, он показал копию постановления прокуратуры от 1 октября 2012 года, в котором сказано, что Порошенко организовал "ряд ОПГ, которые совершили на территории Молдовы с 1996 по 2004 год ряд особо тяжких преступлений, такие как мошенничество в особо крупных размерах, хищения, и есть подозрения и в организации убийства своего родного брата Михаила Порошенко".



По официальной версии, брат украинского лидера погиб в ДТП, но Усатый утверждает, что мужчину утопили и уже "мертвым привезли в Кишинев", никакой аварии не было.



Почему Порошенко дезертирует с собственных митингов

"Здесь масса фактуры. Копии платежек, подписанных Петром Порошенко, его покойным братом, их молдавскими бизнес-партнерами, личная переписка Порошенко", - пояснил Усатый, добавив, что против главы Украины возбуждено около 40 уголовных дел.



Оппозиционер также связал личность Порошенко с убийством семьи Константина Шупарского в Кишиневе. Дочь бизнесмена должна была унаследовать акции Gemini, в которых был заинтересован Порошенко. Именно ему они и перешли после гибели семьи предпринимателя.



В конце февраля журналисты узнали о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины, к которым оказались причастны люди из окружения Порошенко. В ходе расследования выяснилось, что с 2016 года ряд чиновников продавали госкомпаниям запчасти, в том числе российские, с наценкой до 300%, а сумма сделок доходила до 250 млн гривен (около $9,3 млн).



Среди фигурантов расследования - первый замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский и его сын, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также руководство госконцерна "Укроборонпром". Впоследствии Порошенко инициировал проверку этих сведений и уволил Гладковского с госслужбы.