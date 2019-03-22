КырГКНБ проверит связи вице-премьера Жениша Разакова с спецслужбами Таджикистана

00:06 25.03.2019

ГКНБ начал проверку по следам публикаций в СМИ, где вице-премьер-министра Жениша Разакова называют агентом спецслужб Таджикистина. Об этом сообщило радио "Азаттык".



Со ссылкой на руководителя пресс-центра Госкомитета национальной безопасности Рахата Сулайманова, ресурс уточняет, что проверка началась по требованию депутатов Жогорку Кенеша.



По его словам, утверждать, что высокопоставленный чиновник сотрудничает с разведкой соседнего государства - преждевременно и рекомендует дождаться окончания итогов проверки.



Отмечается, что проверить достоверность публикаций о вице-премьер-министре депутаты потребовали 20 марта, когда парламент заслушивал информацию правительства об итогах переговоров по ситуации на кыргызско-таджикской границе.



Они обратили внимание на публикации таджикских СМИ о том, что Жениш Разаков являтеся агентом спецслужб соседней страны. Вице-премьер возглавил кыргызскую делегацию на переговорах с Таджикистаном о конфликте на границе двух стран. Одним из первых о необходимости изучения этих статей высказался член фракции СДПК Мурадыл Мадеминов. Его поддержали другие нардепы. Сам Жениш Разаков категорически отрицает сведения, озвученные в СМИ, называя их слухами.



Напомним, 13-14 марта в Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за строительства автодороги Ак-Сай - Тамдык. Жители приграничных сел забрасывали друг друга камнями. Пограничники обеих стран применяли оружие, чтобы разогнать людей. На сегодня ситуация стабилизировалась. Дорога Ош - Исфана в районе таджикского анклава Ворух открыта для проезда.



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ