Миграционная амнистия в России. Кто из кыргызстанцев сможет ей воспользоваться

01:10 25.03.2019

Государственная служба миграции Кыргызстана напоминает, что в рамках реализации кыргызско-российских договоренностей в преддверии государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина проводится миграционная амнистия для граждан КР, нарушивших по тем или иным причинам миграционное законодательство РФ.



Въезд для таких граждан на территорию России рекомендуется с 1 мая 2019 года.



Гражданам Кыргызстана, которые уже находятся в России, но нарушили порядок пребывания, предоставляется право беспрепятственно выехать до 22 апреля 2019 года и въехать обратно на территорию РФ (в любые сроки) без привлечения к административной ответственности.



В ходе встречи достигнута договоренность о предоставлении российской стороной списков граждан Кыргызстана, а это 211 тысяч человек, которые нарушили миграционные законы, но проживают в РФ.



Кроме того, Госслужба миграции КР получила списки кыргызстанцев, выведенных из перечня лиц, которым открыт въезд на территорию России.



Каждый гражданин Кыргызстана, проживающий в России, может проверить себя в этих списках.



Государственная служба миграции призывает граждан Кыргызстана, находящихся в России с нарушением законодательства, воспользоваться миграционной амнистией и легализоваться.



После въезда на территорию России необходимо в течение 30 дней встать на миграционный учет в порядке, установленном законодательством РФ.



Срок действия легализации граждан Кыргызской Республики (то есть миграционной амнистии) - до 22 апреля 2019 года



1. Граждане КР, которым ограничен въезд на территорию РФ (черный список)



Попадают под амнистию

Граждане КР, которым ограничен въезд на территорию РФ (черный список) на основании пунктов 4 и 8 статьи 26 Федерального закона РФ № 114 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ".

Въезд этим гражданам на территорию России рекомендуется с 1 мая 2019 года.



Не попадают под амнистию

Граждане КР, которым наложен запрет на въезд в РФ по пунктам 2, 9, 10 статьи 26, а также статьи 27 (все пункты) Федерального закона РФ № 114 "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ";

- граждане КР, внесенные в черный список решением судебных органов России, в т.ч. не исполнившие судебные решения о выдворении путем самостоятельного контролируемого выезда.

Примечание. Этим гражданам откроется въезд после окончания срока запрета.



2. Граждане КР, находящиеся на территории РФ с нарушением миграционного законодательства (нелегалы)



Попадают под амнистию

Все граждане Кыргызской Республики, находящиеся в РФ с нарушением миграционного законодательства.

Эти граждане могут беспрепятственно выехать за пределы России до 22 апреля 2019 года и въехать обратно в любые сроки без привлечения к административной ответственности и включения в список лиц, которым ограничен въезд на территорию РФ (черный список).

Примечание. Граждане КР перед выездом из России должны оплатить имеющие административные штрафы.



Не попадают под амнистию

Граждане КР, находящиеся в розыске;

- граждане КР, не исполнившие судебные решения о выдворении путем самостоятельного контролируемого выезда (то есть имеют судебные постановления о самостоятельном выдворении, но еще находятся на территории РФ).



ВНИМАНИЕ! Гражданам КР после въезда на территорию РФ необходимо в течение 30 дней встать на миграционный учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Для получения подробной информации можно обратиться по телефонам:

информационно-консультационный центр в Бишкеке: +996312641764, +996312650257, горячая линия - 1899;

горячая линия посольства Кыргызстана в России + 79251032911;



по фактам необоснованного воспрепятствования пересечения государственной границы России в рамках миграционной амнистии следует незамедлительно обращаться в представительство Государственной службы миграции КР в России по адресу: Москва, улица Малая Полянка, 12а, e-mail: pred.migras@mail.ru, или звонить по телефонам горячей линии: +79252917272, +74957807413, +74957807412, +74957807410;

по Уральскому федеральному округу: +79634505500;

по Сибирскому федеральному округу: +73952436709, +79233330793, +79632687242;



Это не первая миграционная амнистия для кыргызстанцев в России. Ее уже объявляли с 16 октября до 10 декабря 2018 года.



Дарья ПОДОЛЬСКАЯ