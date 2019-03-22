Противоречия в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон, - А.Халдей

01:30 25.03.2019 Противоречия в треугольнике Москва-Пекин-Вашингтон



Конфликт интересов трех сверхдержав фиксирует расклад сил и делает невозможными качественные сдвиги



Несмотря на кажущуюся первостепенность для мира конфликта между США и Китаем, на самом деле главную роль играет конфликт России и США. Конфликт с Китаем - следствие конфликта с Россией, и до сих пор, несмотря на экономический гигантизм Китая, его роль в мире определяется исходя из расклада сил в рамке Россия-США. Треугольник "Москве-Пекин-Вашингтон" превратился в устойчивую конструкцию по всем правилам устойчивости табурета.



Каждая сторона этого треугольника имеет конфликт интересов с двумя другими. И именно этот конфликт стабилизирует всю конструкцию, не позволяя возникнуть качественным изменениям в балансе сил. Суть конфликта проста. США, борясь с СССР, накачали Китай экономической силой до неприемлемого для них сейчас уровня.



Однако бегство капитала из США в Китай имеет свою выгоду из-за баснословной дешевизны рабочей силы, доля которой в себестоимости продукции в мире составляет примерно 30%. Понятно, что все азиатские инвестиции, дающие любую экономию по сравнению с тем, что сложилось на Западе, колоссально выгодны в масштабе глобальной экономики. Азия сделала Западу такое предложение, от которого он не смог отказаться.



Критикуя Китай за отсутствие демократии, США лгут - именно отсутствие традиций демократии в Азии позволяет там использовать сверхэксплуатацию труда как источник сверхприбыли. Если бы в Азии были такие же профсоюзы и парламентские демократии, как на Западе, там защита зарплат давно уничтожила бы разницу между Западом и Азией. Выгода экспорта капитала исчезла бы, и он остался бы без прибылей. Именно архаика политической культуры масс Азии делает возможным современный западный глобализм.



Разница потенциалов между мировым центром и периферией является двигателем прогресса. И в результате происходит сдвиг от центра к периферии - это универсальная формула всех времен и народов. Центр в своих интересах развивает периферию, и потом это губит его власть. Возникают новые конфигурации с новыми центрами и новой периферией, где все начинается по-старому, но с новыми участниками.



Конфликт интересов между Россией, США и Китаем заключается в следующем. Китай подняли глобалистские силы в США, они же заинтересованы в сохранении статуса кво, когда все, что можно, из США вывозится в Китай и там дешево производится, продаваясь на глобальном мировом рынке, который они контролируют через глобальные банки и организации.



То, что это ставит США в положение слабеющего центра, поднимающего своими руками периферию до уровня, уничтожающего статусу США, их не интересует - глобалисты с США себя не ассоциируют и используют страну пребывания лишь как инструмент наращивания влияния. Таким образом, за нынешний Китай выступают глобалистские силы в США, противостоящие Трампу.



Трамп, представляя из себя лидера антиглобалистских национальных капиталов США, стремится укрепить США. Сделать это он может, лишь подорвав базу господства глобалистов - Китай. Отсюда и торговые войны, и враждебная риторика, и непрекращающиеся атаки на экономические аспекты взаимоотношений.



Объективно именно прокитайские глобалисты США являются главными врагами России, стремящейся к национальному возрождению через восстановления влияния на постсоветском пространстве, которое глобалистами присвоено как своя территория, которую уступать России они не намерены. Именно это делает Трампа естественным союзником России - общий враг в лице глобалистов делает ситуативное совпадение интересов слишком большим искушением для Большой сделки. Собственно, Трамп всегда это прямо говорил и именно тем был Москве и интересен.



Понимая это, глобалистское крыло истеблишмента США всячески Трампа треножит и не дает ему пойти на переговоры с Москвой, втягивая в конфликты с Россией, затеваемые контролируемыми глобалистами структурами власти. Возникает ситуация, когда у Китая с Трампом более натянутые отношения, чем у России. В США у России главный конфликт не с Трампом, а с его врагами из либерального крыла. У Китая же в США конфликт как раз с Трампом, а союзники - в стане трамповых врагов.



При этом неустойчивость власти Трампа в США делает США в целом военной угрозой как Китаю, так и России, несмотря на то, что внутри США у России и Китая разные фокус-группы непримиримых врагов. Для России выгоднее антиглобалисты, а для Китая - глобалисты. Это создает конфликт интересов между Россией и Китаем в отношении США. А значит, и по всем главным вопросам мировой политики.



Трамп может сыграть на этом конфликте, и он рвется к этому, но ему не дают глобалисты. Успех Трампа в расклинивании России и Китая возможен лишь в случае его безоговорочной победы над глобалистами, что пока невозможно. Если бы Трамп победил в США с разгромным счетом, у сделки между Россией и США, где Китай был бы лишним, было бы намного больше оснований.



И это было бы верно - Китай спокойно идет на сделки с США против России, если это в его интересах, так какие резоны у России не делать так же, если есть выгода? Другое дело, что выгоды такой пока нет. Для России в силу несовпадения геополитических целей глубокий альянс с Китаем не выгоден, и он носит весьма поверхностный характер, не выливаясь в полноценные военные и экономические союзы антиамериканской направленности. Прежде всего, это не нужно Китаю, также это не нужно и России. Все стараются сохранить свободу рук. В годы позднего СССР Китай и вовсе был в стане наших противников, хотя причиной этого и было собственно советское руководство, которое предало заветы Сталина.



Именно в целях недопущения поглощения территорий России Китаем США в 90-е не пошли на полную ее дезинтеграцию. Именно это было сдерживающим мотивом, а не то, что Штаты якобы что-то прозевали. Они ничего и никогда не зевают, верить в это - опасная иллюзия. То, что США в 90-е не стали добивать Россию, имеет четкое обоснование - нежелание получения Сибири и Дальнего Востока Китаем. Другое дело, что использовав время с пользой для собственного развития, Россия стала вырываться из навязанных ей правил поведения.



Ни Китаю, ни США сильное усиление или ослабление России не выгодно. Так же, как России не выгодно ни усиление, ни ослабление Китая и США. Слабая Россия не может служить инструментом в их руках, сильная становится препятствием и угрозой. Все три стороны стремятся к максимально возможному влиянию друг на друга, понимая, что ослабление создаст опасный вакуум сил, а усиление создаст тупик противостояния.



Военное сотрудничество России и Китая служит общей цели сдерживания США, кто бы их ни возглавлял, так же, как НАТО служит сдерживанию России и Китая. Экономическое же сотрудничество с Китаем пока касается лишь вооружений и сырья. Инвестиции Китая в России в целом падают и расти не хотят - нет выгоды. Но если Китай развивается от союза с глобалистами, рассчитывая сам стать главным глобалистом, Россия от торжества глобалистов гибнет. И ей без разницы, кто там будет главным - Китай или США.



Главное - ей нет ведущего места в этом раскладе. На внешние рынки она рассчитывать не может. И потому ее источник развития сугубо внутренний. Это делает ее позицию аналогичной позиции Трампа, также опирающегося на внутренние ресурсы США. Китай, опасаясь Трампа и антиглобалистов, боится потерять рынки сбыта и источники финансирования и также ищет развития на внутренней основе.



Все это позволяет говорить, что глобализм если не мертв, то при смерти. Это, конечно, не так. Глобализм переживает стадию сжатия и концентрации сил, чтобы после снова вырваться на глобальную арену. Когда в мире несколько центров силы, глобализм неустраним. Борьба идет лишь за его содержание - кто будет управлять этим процессом. Отливы будут сменяться приливами, и правы те, кто говорит, что глобализм - это объективная тенденция, бороться с которой глупо. Нужно бороться за свое место в глобализме, а не против самого глобализма.



Таким образом, конфликт России с противниками Трампа, а Трампа - со сторонниками Китая, делает союз России и Китая весьма своеобразным. Строя отношения с Китаем, Россия стремится ослабить тех в США, на кого Китай опирается. Китай же, строя отношения с Россией, стремится ослабить в США тех, на кого может опереться Россия.



При этом отсутствие четкого размежевания внутри США между глобалистами и антиглобалистами по всему спектру внешнеполитических вопросов, наличие большого поля совпадения их взглядов и различия лишь в способе их осуществления делают сближение России и Китая оправданным маневром.



Так возникла вполне устойчивая картина расклада сил в мире, где каждое действие нейтрализуется адекватным ему противодействием. Позиционный тупик всегда требует появления средств его преодоления. В принципе, именно этим и занимаются все три сверхдержавы, временно выбирая курс опоры на собственные силы и проводя внутри себя изоляцию глобалистов, мешающих на нынешнем этапе делать нужные шаги по сбору сил и подготовке нового наступления.



Но так как глобализм не отвергнут как явление, силы глобалистов внутри каждой из сверхдержав не будут подвергнуты полному разгрому. Они выводятся в резерв. Сейчас стоит лишь задача их временного ослабления в тактических целях. Стратегия же не меняется. Глобалисты должны помогать сейчас провести нужный маневр, осуществляемый антиглобалистами. Но так как для глобалистов это противоестественно, то лучшая помощь будет в том, что они отойдут в сторону и какое-то время не будут мешать. Так как сделать это без принуждения они не смогут, то конфликт между ними и антиглобалистами останется.



В принципе, переговоры - это ситуация, когда все стороны держат друг друга за разные болевые точки. Если этого нет, то переговоров нет, а есть война. Переговоры для того и ведутся, чтобы избежать войны в ненужном положении и подготовить новое положение для новой войны.



Переговоры - это всегда ширма для подготовки к войне. Но пока стороны взаимно уязвимы и нейтрализуют друг друга, мировой процесс будет развиваться в виде буксования трех тракторов в грязи и переделки их в танки. А это значит, что при всем нашем нетерпении, нынешняя фаза политического процесса является самой предпочтительной из всех альтернативных.



Александр Халдей Источник - REGNUM

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