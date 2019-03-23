Про уродов и людей. Дарига Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"

07:27 25.03.2019

Дочь Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"



Дарига Назарбаева, старшая дочь ушедшего в отставку Нурсултана Назарбаева, которая сейчас возглавляет сенат парламента страны, заявила, что дети с инвалидностью в детских домах - "уроды", пишет mk.ru.



По ее словам, нужно водить подрастающих граждан страны в детдома, чтобы они "видели, каков результат непродуманной, преждевременной половой жизни". Заявление вызывало много возмущения от пользователей соцсетей, которые назвали такую точку зрения фашизмом.