Назарбаев все-таки споткнулся. Будущее казахстанского государства уже не представляется безоблачным, - "НГ"

07:30 25.03.2019

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост после 30-летнего правления независимой республикой. Это второй в СНГ после Бориса Ельцина и первый лидер в Средней Азии, который добровольно сложил полномочия. Не в результате революции или причин физического свойства. Решению Назарбаева рукоплескала вся страна. Особенно когда выяснилось, что, отказавшись от президентских полномочий, он сохранил бразды правления, оставшись председателем Совбеза, главой правящей партии и в целом Елбасы – лидером нации.



Однако уже через сутки в Казахстане начались волнения. И связаны они были не с транзитом власти, а с указом нового президента Косым-Жомарта Токаева о переименовании Астаны в Нур-Султан. Стихийные выступления прошли в Астане и в Алма-Ате. В соцсетях начался сбор подписей против указа Токаева. Попутно появились сообщения о десятках задержанных в ходе акций.



Указ, взбудораживший общество, по мнению юристов, оказался еще и неконституционным: новый президент, согласно п. 2 ст. 48 Основного закона, "транзитный" и не вправе подписывать подобные документы. Это, кстати, его единственное отличие от президента, избранного народом на выборах. Помимо этого, для переименования столицы нужно внести в Конституцию изменения, позволяющие приступить к процессу переименования, что тоже не было сделано, как не было и общественного обсуждения, которое должно предшествовать переименованию. Все это смазало конституционность сценария и дало повод сравнивать Казахстан с восточными автократиями, в которых передача власти произошла если не по наследству, то с нарушениями закона.



Но главное – для чего это понадобилось правителю Казахстана, казалось бы, до мелочей продумавшему уход с президентского поста? Ни одна власть ни в одной стране мира не любит находиться в тени предшествующей. Степень проявления этой нелюбви пропорциональна развитости демократических традиций местных обществ, то есть чем прочнее демократические стандарты, тем, как правило, сдержаннее ведет себя власть в отношении предшествующей. Если, конечно, речь не о вопиющих нарушениях, допущенных режимом. И наоборот, чем дальше страна от упомянутых стандартов, тем заметнее действия новых властей по принижению прежних.



Кому, как не Назарбаеву, лучше других знать о "наследии Туркменбаши"? Золотые статуи, вращающиеся вслед за солнцем, вывезены из Ашхабада куда-то в безлюдные предгорья Копетдага. Названным в его честь городам и весям, проспектам и площадям, за единичными исключениями, возвращены исторические названия или даны новые. Само имя Туркменбаши – не под запретом, но вспоминающим его похвалы не дождаться. В другой соседней стране, Узбекистане, перекосов, подобных туркменским, не было, но и тут дело неторопливо ведется если не к забвению имени Ислама Каримова, то к ограничению "следов", им оставленных. В соседней Киргизии имена бывших президентов Аскара Акаева, Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева стали очень непопулярными. Много ли оснований полагать, что в Казахстане после Назарбаева будет иначе? Кажется, не очень, хотя вопрос в известной степени спорный.



Сейчас уже прослеживается дальнейший ход событий. Неизвестная дата выборов президента будет уточнена в ближайшее время. И скорее всего они будут назначены на начало будущего года. Оппозиционно настроенной части общества не дадут много времени на попытки раскачать ситуацию под предлогом неконституционности первых указов транзитного президента. Затем, очевидно, состоится передача президентской власти все-таки по наследству. Но облаченная в демократическую выборную форму. Дарига Назарбаева не случайно стала вторым после Токаева лицом в казахстанской власти. Тогда как сам Нурсултан Назарбаев вознесся в высшие наблюдатели.