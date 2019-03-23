Эрдоган заявил, что собор Святой Софии хорошо бы вновь переделать в мечеть

07:41 25.03.2019

Эрдоган заявил, что собор Святой Софии может стать мечетью

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможном изменении статуса музея собора Святой Софии на мечеть для того, чтобы его могли посещать бесплатно. Об этом турецкий лидер объявил в эфире TGRT.



"Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", - считает Эрдоган.



Изменения могут ввести после муниципальных выборов 31 марта, отметил турецкий президент. Сейчас вход в музей стоит 60 турецких лир ($10). Однако ранее президент Турции заявлял, что выступает против инициативы изменения статуса собора Святой Софии на мечеть, так как это может привести к последствиям.



Собор Святой Софии – один из самых выдающихся памятников византийской архитектуры. Он строился в 532 - 537 годах при императоре Юстиниане.