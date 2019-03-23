 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Из жизни полит-пр***ток. РосДепутатка Кожевникова поссорилась с кандидаткой в рос-президенты Собчак из-за кружевных трусов
08:52 25.03.2019

Кожевникова не простила Собчак кружевные трусы
Телеведущая однажды высмеяла актрису, избранную в Госдуму

Актриса, экс-депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о давнем конфликте с телеведущей Ксенией Собчак. Дамы не общаются уже почти 10 лет, с тех пор, как артистка баллотировалась и сумела избраться в парламент. Собчак, которой до сих пор не удалось пробиться во власть, тогда обидела знакомую. Всему интернету на потеху она разместила фото папарацци, который заснял нижнее белье Кожевниковой.

"На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу", - заявила актриса в эфире НТВ.

Она добавила, что после этого Собчак "писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу".

Матерное сообщение подобного содержания теледива тогда написала фактически всем. Все подписчики ее микроблога в Twitter и случайные гости узрели кружевные трусики Кожевниковой и оскорбительную надпись - про женский орган, который автор назвала "затейливым". Тогда же Собчак написала, что хочет взять интервью у новоиспеченного депутата, и сразу начала задавать вопросы: "Мария, вы понимаете, что придется забыть о съемках в сериалах и полностью посвятить себя работе с членами Госдумы?"

По словам Кожевниковой, через пару лет после этого неприятного инцидента, на одном из мероприятий Собчак подошла к ней мириться со словами : "Кто старое помянет, тому глаз вон". Актриса на это заявила, что знает продолжение пословицы: "А кто забудет - тому оба", - и отказалась общаться.

Кира Котова

Источник - московский комсомолец
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