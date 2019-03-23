 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Кыр-правительстве заявляют, что вице-премьер Жениш Разаков не агент таджикской разведки
09:42 25.03.2019

Сообщения о якобы причастности вице-премьер-министра Кыргызстана Жениша Разакова к таджикской разведке являются недостоверными. Об этом заявляет аппарат правительства.

По его данным, информация, распространяемая в отдельных СМИ, социальных сетях, а также озвученная накануне на заседании Жогорку Кенеша о якобы причастности вице-премьер-министра Жениша Разакова к таджикской разведке, является ложной и носит исключительно провокационный характер.

Необходимо отметить, что публикации подобного рода ранее не раз распространялись в средствах массовой информации с целью дискредитации личности Жениша Разакова и служебной деятельности вице-премьер-министра.

В правительстве напоминают, что Жениш Разаков прошел все этапы трудовой деятельности в органах внутренних дел, работал начальником управления внутренних дел Баткенской области, а затем и руководителем данного региона.

"Якобы причастность Жениша Разакова к таджикской разведке не могла бы остаться незамеченной на протяжении всей его служебной деятельности. В этой связи еще раз отмечаем, что публикации подобного характера не имеют под собой никаких оснований и вводят в заблуждение общественность", - говорится в сообщении аппарата кабмина.

Однако ГКНБ проведет проверку появившейся в СМИ информации, как того потребовали депутаты парламента, и по ее завершении даст оценку.

Источник - 24.kg
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