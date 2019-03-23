Бишкекские менты отважно отбили на улице у семи женихов очередную "украденную невесту"

10:57 25.03.2019

25 марта 2019, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА



В Бишкеке очередная кража невесты. Сотрудники УОБДД спасли девушку



Работники УОБДД Чуйской области спасли девушку, которую пытались украсть замуж. Об этом 24.kg сообщили в региональном управлении ОБДД.



По его данным, 23 марта в Бишкеке девушку посадили в машину семеро парней и пытались вывезти в Таласскую область.



"Девушку украли на пересечении проспекта Жибек Жолу и улицы Орозбекова. В автомобиле Honda Stepwgn было семеро человек, из которых она знала только двоих. У девушки отобрали телефон и повезли в Таласскую область. Сотрудники УОБДД работали по ориентировке на угнанное авто такой же марки. На посту "Сосновка" инспекторы остановили машину, в которой находилась потерпевшая. Она стала звать на помощь. Милиционеры вызвали оперативную группу", - отметили в УОБДД.



Инспектор УОБДД Замир Айткожоев, один из предотвративших похищение невесты, проходит по делу о гибели 19-летней Бурулай Турдалиевой.



Напомним, что 27 мая 2018 года 19-летнюю Бурулай Турдалиеву убили в РОВД Жайылского района. По версии следствия, Марс Бодошев, укравший девушку с целью принудить ее к браку, нанес ножевые ранения сначала ей, а затем себе. По делу также проходят работники милиции, допустившие убийство девушки.