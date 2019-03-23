В Венесуэлу прилетели 100 российских солдат. Запад в шоке, Гуайдо - в подгузниках

10:59 25.03.2019

Венесуэльские журналисты сообщили в воскресенье, что в аэропорт Каракаса прибыли два российских самолета Ил-62 и Ан-124 с грузами и примерно 100 российскими военнослужащими. Официально российское Министерство обороны и МИД не делали официальных заявлений по этому поводу, но дипломатический источник в Каракасе подтвердил РИА Новости информацию о самолетах с российскими военными.



"Прибыли для участия в двусторонних консультациях", - сказал собеседник агентства. По его словам, в этом событии "нет ничего загадочного", поскольку оно напрямую связано с реализацией контрактов, которые были подписаны Россией и Венесуэлой много лет назад.



"У России (с Венесуэлой) есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству", - добавил он.



О самолетах сообщили несколько венесуэльских СМИ, включая телеканал NTN. По их данным, в Каракас на двух бортах прилетели 99 российских военных, самолеты также доставили 35 тонн груза.



Встречали самолеты в аэропорту глава управления международного сотрудничества и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, начальник полицейского спецназа страны Эдгар Колина Рейес, а также сотрудники российского посольства в Каракасе. Агентство AFP сообщило, что его корреспондент видел российский самолет, который охраняли служащие венесуэльской национальной гвардии.



По данным местного издания NoticieraDigital, в Венесуэлу прибыли военнослужащие или же бойцы частных военных компаний во главе с генералом Василием Тонкошкуровым, начальником Главного штаба Сухопутных сил российской армии. По данным сайта Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас в пятницу с российского аэродрома Чкаловский, сделав по пути посадку в Сирии.



И Ан-124, и Ил-62 в последние месяцы уже бывали в Венесуэле, но что и кого они перевозили, не сообщалось.