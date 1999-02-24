Прогнозируемая свара в Ак-Орде. Тажин - новый КазГоссекретарь, Сагинтаев - глава АП

11:23 25.03.2019

Марат Тажин стал Государственным секретарем

Он освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.



Марат Тажин назначен Государственным секретарем Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



"Назначить Тажина Марата Муханбетказиевича Государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.

Тажин Марат Муханбетказиевич родился 8 апреля 1960 года в Актюбинске.



В 1981 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства. Стажер Лондонского университета (1987-1988)



Трудовой стаж:



- Инженер-экономист Совета по изучению производительных сил Академии наук Казахской ССР (1981-1983);



- Аспирант, преподаватель Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1983-1987);



- Старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1991);



- Заведующий кафедрой Института повышения квалификации преподавателей общественных наук при Казахском государственном университете имени аль-Фараби (1991-1992);



- Первый заместитель заведующего отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (11.1992-01.1993);



- Заведующий отделом внутренней политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (01.1993-06.1993);



- Заместитель руководителя Аппарата Президента и Кабинета Министров, Аппарата Президента Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра (06.1993-10.1994) (центр создан по инициативе М. Тажина и стал выполнять функции основной аналитической структуры главы государства);



- Государственный советник Республики Казахстан - руководитель Информационно-аналитического центра Аппарата Президента Республики Казахстан (10.1994-10.1995);



- Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан - руководитель Центра анализа и стратегических исследований (переименованный ИАЦ) (10.1995-24.02.1999);



- Помощник Президента Республики Казахстан по национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности РК (24.02.1999-04.05.2001);



- Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (04.05.2001-11.12.2001);



- Помощник Президента Республики Казахстан по вопросам национальной безопасности - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (11.12.2001-08.2002);



- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (08.2002-03.2004);



- Начальник Управления внутренней политики - первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2004-03.2005);



- Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2005-13.04.2006);



- Помощник Президента - секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (13.04.2006-11.01.2007);



- Министр иностранных дел Республики Казахстан (11.01.2007-04.09.2009);



- Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (05.09.2009-01.2013);



- Государственный секретарь Республики Казахстан (16.01.2013-01.2014);



- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации (02.2014-01.2017);



- Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (с 12.01.2017)



Прочие должности:



- Заместитель председателя Национального совета по государственной политике при Президенте Республики Казахстан;



- Член Высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1997);



- Член Совета безопасности Республики Казахстан, председатель Межведомственной комиссии СБ Республики Казахстан по противодействию религиозному экстремизму (1999-2002);



- И.о. Председателя Государственной комиссии по борьбе с коррупцией (2000);



- Президент ассоциации социологов Республики Казахстан (с 05.2002);



- Вице-президентом Союза социологов тюркоязычных стран (с 04.2008);



- Заместитель председателя Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан (с 17.04.2017)



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Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента РК

Он освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан.



Фото : 24.kz24 марта 2019, 14:34

Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.



"Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан, освободив от должности Государственного секретаря Республики Казахстан," - говорится в тексте указа.



Сагинтаев Бакытжан Абдирович родился 13 октября 1963 года в селе Учарал Джамбульской области КазССР.



В 1985 году окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова.



Трудовой стаж:



- Преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);



- Ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);



- Президент туристско-коммерческой фирмы "Маруе" (1992-1993);



- Генеральный директор АО "Казмет" (1993-1997);



- Главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО "ЛУКойлнефтегазстрой-К" (1997-1998);



- Заместитель Акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);



- Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);



- Председатель правления ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (12.1999-01.2001);



- Заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);



- Первый заместитель Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);



- Председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);



- Руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (11.12.2007-30.09.2008);



- Аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);



- Министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (20.01.2012-09.2012);



- Первый заместитель председателя Народно-демократической партии "Нур Отан" (09.2012-01.2013);



- Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Министр регионального развития Республики Казахстан (16.01.2013-11.2013);



- Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (06.11.2013; переназначен - 04.04.2014; переназначен - с 30.04.2015 -09.09.2016);



- Премьер-Министр Республики Казахстан (09.09.2016-21.02.2019);



- Государственный секретарь Республики Казахстан (с 01.03.2019)



Прочие должности:



- Председатель совета директоров ЗАО "Фонд развития малого предпринимательства" (2001-2002);



- Член совета директоров АО "Национальная Компания "Казахстан темир жолы" (06.2004-03.2005);



- Член совета директоров ОАО "KEGOC" (2004-2006);



- Член совета директоров АО "Казахтелеком" (2004-2006);



- Член совета директоров АО "Самрук-Казына" (02.02.2012-10.2012);



- Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 05.2012);



- Председатель Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" (22.02.2012);



- Председатель Совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (с 07.2015);



- Член Совета директоров акционерного общества "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017" (с 20.06.2015);



- Председатель Совета директоров АО "Холдинг "КазАгро" (полномочия продлены 25.04.2016-09.2016);



- Председатель Комиссии по земельной реформе (05.2016-18.06.2016);



- Член Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан (с 08.06.2016);



- Член совета директоров АО "НК "Қазақстан темір жолы" (08.2016);



- Председатель Совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (28.09.2016-03.2019);



- Председатель совета директоров национальной компании по инвестициям "Kazakh Invest" (02.2017)