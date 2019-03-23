Горит казахское нефте-меросторождение "Каламкас". Хорошо горит... (видео)

11:49 25.03.2019

В понедельник, 25 марта, в Мангистауской области горит месторождение "Каламкас", передает КЧС МВД РК.



В 07:10 в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Мангистауской области поступило сообщение, что в Мангистауском районе на нефтяном месторождении "Каламкас" АО "МангистауМунайГаз" в одной из скважин происходит открытое горение газоводопроявления грифона высотой 10 м на площади 900 кв. м.



Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы силы неправительственных противопожарных служб ТОО "Семсер Орт сондируши" и ТОО "Каражанбас" в составе 14 работников и 4 единиц техники.



*****



Начато расследование аварии на месторождении Каламкас, сообщает Lada.kz.



Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с территориальным департаментом по Мангистауской области проводится расследование обстоятельств аварии на месторождении Каламкас.



Поручено установить причины и виновных, действия которых привели к аварии.



- Расследование аварии находится на контроле комитета. Ликвидацией аварии занимается подрядная организация ТОО "Инженерная буровая компания "Si Bu", - сообщили в комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



Начато расследование аварии на месторождении Каламкас



В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили, что ЧП произошло в 04:40 часов на месторождении Каламкас АО "Мангистаумунайгаз". Здесь случилось самовозгорание грифона на аварийной скважине №8237.



- По информации руководства АО "Мангистаумунайгаз", для ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники. Завезен необходимый объем средств для ликвидации возгорания. Создан штаб, также составлен план работы, и начаты работы по ликвидации возгорания, - сообщили в ведомстве.



Напомним, ранее ЧП прокомментировали в комитете по чрезвычайным ситуациям Казахстана. Несколько дней назад, 22 марта, на этом же месторождении произошел выброс из скважины.



В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК сообщили о начатом расследовании.





