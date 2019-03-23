Предательство ушаковасов. Что ждет полит-режим Латвии, - Д.Минин

11:55 25.03.2019 Что ждет политическую систему Латвии?

Сезон охоты на Нила Ушакова



ДМИТРИЙ МИНИН



Пришедшая к власти в Латвии после манипуляций извне и откровенного подкупа националистическая коалиция, пытаясь укрепить свое шаткое положение, решила окончательно "отделаться" от главного оппонента – лидера партии "Согласие" Нила Ушакова. Националисты, видимо, серьезно настроены вернуть контроль над "излишне прорусской" Ригой, в которой, кстати, создается 70 % ВВП всей Латвии.



С конца 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) по инициативе правительства настойчиво ведет расследование злоупотреблений в муниципальном транспортном предприятии столицы Rigas satiksme (RS). Виновные в получении отката в размере 800 тыс. евро при закупке транспорта чиновники вроде выявлены и арестованы, но все действия и информационные атаки проправительственных СМИ направлены дальше – на мэра Риги Нила Ушакова. Попытки сходу добиться его отставки сверху, а этого требовали и премьер К. Кариньш, и президент Р. Вейонис, не прошли – в рижской думе ушаковские сторонники в большинстве. Ушли лишь руководители RS и отвечавший за транспорт вице-мэр Риги Андрис Америкс.



Нил Ушаков отказался брать на себя политическую ответственность за случившееся, заявив, что в рамках своих обязанностей он выполнял все необходимые действия по контролю за ситуацией в RS. И действительно, ему не предъявили никаких обвинений, он даже не привлечен в качестве свидетеля. Нет ничего, что указывало бы хоть на какую-то причастность Ушакова к этой, в общем-то, заурядной афере. Ничего не дали и проведенные у него дома и на работе обыски. Однако дискредитация Нила Ушакова и возглавляемой им партии "Согласие" продолжается.



В этих условиях Ушаков вынужден принимать ответные меры. И проведенный в Риге в его поддержку массовый митинг показал, что списывать со счетов молодого и амбициозного мэра латвийской столицы пока рано.



Более того, Нил Ушаков заявил, что решил уйти в отставку с поста мэра и вместе со своим заместителем Андрисом Америксом баллотироваться на выборах 26 мая в Европарламент. По его мнению, ведущаяся против него война направлена на всех рижан. В Сейме, например, рассматривается идея лишить рижан привилегий, которые дает "карта рижанина" (типа "карты москвича"). Единственное решение – защищать Ригу на уровне Европы, за что он и пообещал бороться. Конечно, трудно представить, что Европарламент будет вникать в муниципальные проблемы Риги, но это заявление – жест в сторону избирателей. И неправы, видимо, те, кто предрекает конец "эры Ушакова" в Латвии и полный уход столичного мэра с политической сцены.



Так, основной инициатор преследования Ушакова гражданин США и по совместительству премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш мог бы вспомнить, что сам он в последних парламентских выборах участия не принимал и пересел в кресло главы правительства едва ли не напрямую со стула депутата Европарламента.



Кариньшу не помешало его собственное коррупционное досье, которое разбивает вдребезги его филиппики по поводу "злоупотреблений" в рижской мэрии. Согласно данным независимого депутата и юриста Алдиса Гобземса, в 2014 году Кариньш, при сомнительных обстоятельствах получивший в Риге историческое здание, в котором раньше находился кинотеатр "Пионер", переоформил его как бы в дар собственной жене Анде Карине. Последняя же умудрилась получить под явно завышенную залоговую стоимость этой недвижимости через кипрские офшоры Blackmerc Ltd и Maalixo Ltd заем в размере 6 348 750 евро, что на порядок больше суммы злоупотреблений с рижским транспортом. Дальнейшая судьба этих немалых средств покрыта балтийским туманом.



Можно также указать, что и без пяти минут премьер-министр Эстонии, сверстница Нила Ушакова Кая Каллас вернулась в страну из депутатской миссии в Европарламенте лишь в 2018 году, что не помешало ей занять свое нынешнее высокое положение.



Поэтому переход Ушакова в Европарламент (в его избрании не сомневается никто) может оказаться не бегством и даже не временным отступлением, а сознательным стратегическим расчетом. В самом деле, возглавляемая им партия "Согласие", в очередной раз с 20 % голосов победившая на выборах и вновь оставленная националистическим блоком вне правительственной коалиции, подошла к рубежу. Ситуация, при которой победителей на парламентских выборах оставляют за бортом правительства, не может повторяться бесконечно.



Возможно, Ушаков попытается разорвать этот порочный круг с другого конца – европейского. Тем более что годы до следующих выборов не будут легкими для Латвии – санкционная политика в отношении Москвы и нарастающий негативный эффект от потери российского транзита тяжким грузом повиснут на экономике страны. Правительству будет тяжело сохранить поддержку населения без присутствия Ушакова в стране. Востребованность свежих лиц да еще с европейским опытом возрастет. Европарламент мало влияет на внутреннюю ситуацию в странах-членах, но на личные позиции и авторитет отдельных политиков пребывание в нем воздействие оказывает. У Ушакова, идущего в Европарламент в качестве лидера ведущей партии страны и мэра столицы, есть все шансы занять там даже более весомое положение, чем то, что было у К. Кариньша и К. Каллас, чтобы затем вновь вмешаться во внутриполитическую борьбу в Латвии.



В "Русском союзе Латвии" (РСЛ), наиболее последовательно отстаивающем права русских и русскоязычных и критически (не без оснований) относящемся к партии "Согласие" и к Ушакову, в его предстоящем отъезде увидели новые возможности для себя. Там полагают, что русские избиратели, убедившиеся в "отступничестве и оппортунизме" Ушакова, с большей охотой поддержат РСЛ. Ему припоминают и закрытие русских школ в Риге, и разрыв соглашения о сотрудничестве с "Единой Россией", и многое другое.



Однако основной базой поддержки РСЛ являются "неграждане" (около 250 тыс. из почти 2 млн населения Латвии), лишенные права голоса. А прошедшее гражданский ценз русское и русскоязычное население (свыше 350 тыс. человек) по всем опросам по-прежнему отдает свои симпатии "Согласию". В то же время определенный переток избирателей "Согласия" к РСЛ возможен. И его может оказаться достаточно, чтобы РСЛ на выборах в парламент прошел избирательный порог в 5 % (на последних выборах у него было около 3.5 %).



В итоге результаты "сезона охоты на Ушакова" могут быть неожиданными для его инициаторов, когда они столкнутся в Сейме с двумя парламентскими партиями, представляющими интересы русского населения. И происходить это будет в условиях неминуемого для Латвии острого экономического кризиса. Тогда, быть может, кто-то из них и задумается о том, что Ушаков образца 2019 года был "не так уж плох". Источник - Фонд Стратегической Культуры

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