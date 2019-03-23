УкрВыборы. Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают..., - С.Заворотный

11:57 25.03.2019 Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают...

Сергей Заворотный о страшной сказке украинских выборов



Андрей Фефелов

Сергей Заворотный



Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Борисович, вы пять лет были помощником премьер-министра Украины Азарова, сейчас вы генеральный директор сайта "Антифашист". Наша беседа проходит на фоне циничного карнавала, который называется "Выборы на Украине". Незадолго до финала этого спектакля разразился скандал вокруг Укроборонпрома, который ведет на самый верх, к Петру Порошенко. Как это повлияло на ход избирательной кампании?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Кампания Порошенко шла довольно организованно. Была разработана масштабная схема "Сетка" для покупки голосов (на Украине это стало уже для всех привычным). Сети расставлены в первую очередь для пенсионеров. На это выделено 54 миллиарда гривен, деньги из госбюджета раздаются под видом разнообразных пособий и надбавок, и это обещает прирост голосов до 1-1,5%.



Еще одна схема нацелена в основном на деклассированные слои населения и несознательную (дворовую) молодежь. Суть схемы проста: избиратель предъявляет "бригадиру" доказательства своей поддержки Порошенко и получает обещанное вознаграждение - до тысячи гривен за голос. Во все области спущены разнарядки на количество голосов на каждом участке и розданы губернаторам деньги на подкуп.



Для неподконтрольных территорий Украины (частей Луганской и Донецкой областей) разработана отдельная схема: подготовлен реестр всех пенсионеров и льготников, которые проживают на территории ЛНР и ДНР. Понятно, что голосовать на участки в прифронтовой зоне они не поедут. А из-за военного положения туда не допускаются наблюдатели. Поэтому в штабе Порошенко надеются дорисовать до 500-700 тысяч голосов в его пользу на этих участках.



Еще одна схема включает граждан Украины, которые выехали на заработки в Россию. Все они находятся в картотеке, и можно легко вычислить, кто из них точно не воспользуется своим правом голоса. Такие списки заготовлены для каждого избирательного участка Украины, и этими списками можно будет воспользоваться там, где оппоненты не смогут организовать должного контроля за подсчетом голосов. И опять же в первую очередь на территории Донецкой и Луганской областей, находящихся под тотальным контролем военных. Не случайно именно в России не будет открыто ни одного избирательного участка.



Есть еще и схема с "мертвыми душами" - все они могут в нужный момент "ожить" и "сделать свой выбор" в пользу Порошенко.



Добавьте к этому практически полный контроль власти над СМИ, которыми рисуется эпическая картина: народ рукоплещет Петру Алексеевичу за спасение Украины от нашествия Путина, от варварских российских полчищ, которые должны были хлынуть из Крыма и Донбасса. Ему поют осанну за возрождение певучей мовы, носят на руках за создание единой поместной церкви…



Андрей ФЕФЕЛОВ. И это всем нравится?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Кому не нравится, для тех есть дубинка, террор, боевики из С14 (террористическая организация, запрещенная в РФ. - ред.), подконтрольной СБУ, ручные суды, аресты оппозиционных журналистов. К примеру, нашего автора, украинского журналиста Скачко преследуют за публикации на сайте "Антифашист", вызывают на допросы в суд.



И вдруг вся эта жесткая система ломается, трещит и обсыпается, как листья осенью. А все из-за скандала в Укроборонпроме: там его друг и давний партнер по бизнесу, которого Порошенко назначил первым заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны, которому поручил курировать всю оборонную промышленность, "наваривал" миллиарды гривен на поставках старых запчастей в армию. И не просто поставлял, а накручивал цены в 5-10 раз на снятые с вооружения российские высотомеры, запчасти к танкам, то есть поставлял не просто старье, а российское старье - старье "агрессора"! Цинизм зашкаливает: армия борется с российским "агрессором", а ей сам главком и его подручные поставляют российский "секонд-хенд"! Да еще дерут десять шкур с бюджета за это. И беззастенчиво кладут миллиарды гривен в свой карман.



Это журналистское расследование, конечно, возникло не просто так. Но испортило благостную картину, которую рисовал президент, и не случайно Порошенко на недавнем совещании орал на спецслужбы, требуя наказать виновных за "утечки".



Андрей ФЕФЕЛОВ. А кто конкретно замешан в этом скандале?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Свинарчук - такую фамилию раньше носил упомянутый выше ближайший друг Порошенко, ставший первым заместителем главы Совета национальной безопасности и обороны. Он ее поменял на более благозвучную - Гладковский. Так вот, этот Олег Гладковский, руководивший всеми комиссиями, которые занимались поставками вооружения в армию, и стал центральной фигурой скандала, вызвавшего дикую ярость у националистов, у "Национального корпуса", которым руководит Андрей Билецкий - бывший глава "Азова" (организация, деятельность которой запрещена в РФ. - ред.). А "Азов" - это полуфашистское бандформирование, созданное Аваковым для расправ с неугодными, которое прославилось своими зверствами настолько, что даже Конгресс США принял специальную резолюцию с требованием расформирования "Азова".



Андрей ФЕФЕЛОВ. Была такая резолюция?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да, и после этого "Азов" задвинули и отправили на фронт, а Билецкий создал "Национальный корпус" уже как политическую партию.



Андрей ФЕФЕЛОВ. А нацдружина - это что-то другое?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. А нацдружины - это военизированное крыло партии "Национальный корпус". По сути, это те же боевики из "Азова", за которыми стоит Аваков.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Получается, что министр внутренних дел Украины Аваков играет против президента Порошенко?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Сегодня украинские СМИ уже открыто об этом пишут. И Ирина Геращенко - первый заместитель спикера Рады Украины, устроила истерику в СМИ, прямо обвинив Авакова в том, что он ведет двойную игру: одной рукой он как бы следит за этими выборами, а второй - спустил своих цепных псов, чтобы они в самый горячий момент схватили Петра Алексеевича за мягкое место...



Андрей ФЕФЕЛОВ. И разодрали…



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Смотрите, сегодня Порошенко вынужден почти бегом ретироваться со своих мероприятий: в Черкассах было сорвано выступление, в Житомире с трудом его провели…



Андрей ФЕФЕЛОВ. Свистят, кричат, да?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Не только, они цитируют самого Петра Алексеевича, который обещал рубить руки коррупционерам. Поэтому главный лозунг, с которым нацдружинники идут к местам проведения встреч с президентом: "Где отрубленные руки Гладковского?" И президент вынужден бежать… В Сумы он вообще отменил поездку, потому что там вывесили гигантский плакат "Вы пришли к власти на крови, и на нашей крови делаете карьеру и занимаетесь коррупцией!".



Андрей ФЕФЕЛОВ. И это возмущает националистов?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да, националисты развернули масштабную кампанию: они буквально гоняются за президентом на машинах, мгновенно выезжают туда, где он. Несомненно, что они заранее получают график его поездок, и Порошенко вынужден петлять как заяц.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Значит, за этим стоит серьезная организация?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да, на это выделяются автобусы, ресурсы, мобилизуются дружинники. Такая кампания не может проходить без ведома Авакова.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Есть версия, что Аваков связан с МИ-6. Его традиционно связывают и с Тимошенко. Но кому на самом деле выгодна его сегодняшняя игра?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Аваков - это обычный бандит, который на определенном этапе надевает сюртук, галстук...



Андрей ФЕФЕЛОВ. Главное, мундир...



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да, и начинает делать карьеру политика в рядах "Батькивщины" - партии Юлии Тимошенко. Но в 2012 году против него заводится ряд уголовных дел, связанных с его руководством Харьковской областной администрацией, - это громкие дела по продаже земли, по выводу денег из банков и так далее.



Мы фигурой Авакова занимались, когда консультировали подготовку одного из фильмов на одном из каналов. И выяснили, что как только Аваков появился в Италии, туда зачастил бывший сотрудник МИ-6. Он встречался с Аваковым на одной из вилл. Думаю, там началась долгосрочная игра, ведь для МИ-6 это был идеальный человек. Посудите сами: бандит, коррупционер, клейма негде ставить...



В Италии происходит с Аваковым интересная история. Он живет на вилле МИ-6, но ему скучно, ему запретили выезжать, он напился, сел в машину, выехал из этого городка итальянского, и первые же полицейские пьяного вытаскивают из машины, смотрят документы - а он в розыске Интерпола! Его арестовали, но суд признал это дело политически мотивированным, и Аваков остался в Италии.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Чем он там занимался?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Помните кампанию в Европе за освобождение Юлии Тимошенко? Ее финансировал Аваков: примерно 500 тысяч евро он выделил на проведение разного рода мероприятий, подкуп журналистов, евродепутатов, которые тогда солидаризировались с Тимошенко. Была даже запущена версия "красавица и чудовище": чудовище Янукович засадил хрупкую красавицу Юлю за решетку… Кампанию вела специализированная фирма из Германии, а расходы оплачивал Аваков.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Это были деньги Авакова? Или это были деньги Тимошенко, которые были переданы Авакову для этой кампании? Или это были деньги, условно говоря, МИ-6?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Аваков уже тогда был мультимиллионером, а за покровительство, за то, чтобы его не трогали в Италии, нужно платить. Западные спецслужбы очень циничны. Поэтому, я думаю, что деньги могли быть аваковские, не Тимошенко. А МИ-6 уже тогда готовила Майдан на Украине, и Авакову предназначалась роль того, кто будет выполнять самые грязные и опасные операции. Ведь именно Аваков участвовал в подборе снайперов, хотя и не выделялся среди руководителей Майдана, был в тени. Но именно он расставлял снайперов на основных зданиях вокруг улицы Институтской, где планировалось то кровавое месиво, которое и случилось.



После этого Аваков назначается министром внутренних дел и до сих пор им остается.



Андрей ФЕФЕЛОВ. А в чем сейчас игра Авакова и стоящих за ним спецслужб?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Известно, что американцы тех, кто проштрафился и слишком нагло занимался коррупцией, убирают и на них списывают все грехи. Поэтому особо благостного отношения к Порошенко у них нет, несмотря на все его "заслуги" в деле отрыва Украины от России.



В этой выборной кампании американцы могут позволить себе поиграть в демократию: пусть дерутся кандидаты...



Андрей ФЕФЕЛОВ. Мне кажется, для американцев важно, чтобы эти выборы прошли, не выходя из конституционного поля, чтобы там не было переворота или объявления военного положения, ведь такие попытки со стороны Порошенко были.



А что касается коррупции, то 5 марта посол США на Украине Мэри Йованович выступила с очень резким заявлением, потребовав сменить главу специализированной Антикоррупционной прокуратуры.



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да, она потребовала убрать Назара Холодницкого, руководителя этой прокуратуры. Смотрите, что получается… Американцы для того, чтобы хоть как-то сдерживать страну, заставили Украину пойти на создание целой антикоррупционной системы. Это пробивалось не без протеста со стороны Порошенко, это силой продавливалось, подключался МВФ, кредиты обуславливали принятием, например, закона об Антикоррупционной прокуратуре. Было создано Национальное антикоррупционное бюро, дальше они должны были создать антикоррупционные суды. И вдруг оказывается, после скандала с Укроборонпромом, что эта система не работает! Оказывается, Генеральный прокурор подмял под себя Специализированную антикоррупционную прокуратуру, и Назар Холодницкий, по сути, стал частью той системы, которая глушила и давила все дела против Укроборонпрома.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Антикоррупционное направление - это привычный американский подход, не связанный с выборами. Но поскольку это случилось в период предвыборной кампании, то это бьет по Порошенко.



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Американцы тратят по 380 миллионов долларов на оказание военной помощи, деньги идут в Укроборонпром. А там Петр Алексеевич распихивает их по карманам своих родственников, знакомых, друзей, и поэтому Мэри Йованович ничего не остается, как возмущаться. И тем самым она посылает сигнал, что "нам тут все равно, если Петя слетит, туда ему и дорога". А им действительно волноваться особо нечего, потому что у них есть в запасе Тимошенко и тот мальчик, который сегодня резвится в лидерах предвыборной гонки. Я говорю о Зеленском.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Но американцы раздражены не на шутку всей этой коррупционной историей с Порошенко?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Конечно, они строили эту антикоррупционную систему, но не учли главного, что президент - главный коррупционер. Но, с другой стороны, это лицемерие. Приведу два примера того, как американцы зарабатывают на Украине. Вот бывший вице-президент Джо Байден… Казалось, не было ни одной ночи, чтобы он не поговорил по телефону с Порошенко. Он даже говорил: "Я с Петром Алексеевичем говорю чаще, чем с моей женой". Откуда такая любовь Байдена к Украине? Оказывается, Джо Байден устроил своего сына в руководство нефтяной компании известного украинского магната Николая Злочевского, ближайшего друга Порошенко. Как член правления компании сын Байдена получает порядка миллиона долларов в год. И когда Байдена уже снимали с должности вице-президента США, тот в последний визит прилетел на Украину и говорил с Порошенко, скорее всего, не о Донбассе, не о мирном плане, а о гарантиях Порошенко своему сыну: мол, соглашение остается, сынуля работает, деньги капают.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Но это же скандал в Штатах?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Скандала пока нет, как бы все законно.



Второй пример - Курт Волкер. Откуда такая прыть у Курта Волкера в отношении Порошенко? Он его объявляет лучшим президентом, говорит, что США должны ему помогать всячески, что это чуть ли не гений. Оказывается, 60 тысяч долларов в месяц платит Петр Алексеевич Курту Волкеру за его такие публичные услуги и восхваления. А поскольку в самой Америке неразбериха, нет четкой позиции, то Курт Волкер может выступать довольно самостоятельно…



Андрей ФЕФЕЛОВ. Может, он деньги получает за какие-то консультации или лекции читает, что обычно?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Сложно сказать, но известно, что Курт Волкер зачастил в администрацию и раз в месяц появляется там регулярно.



В итоге что получается? Американцы требуют от Петра Порошенко бороться с коррупцией, а он вовлекает их в коррупционные дела. И на фоне риторики Порошенко в стиле "я - бастион против России" окрепла американо-украинская совместная коррупционная система.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Наверное, так всегда бывало: когда США залезали со своими геополитическими интересами в разные точки мира, то на местах исполнители этих процессов имели свой какой-то интерес. Но, конечно, поражает, что там Волкер - фигура, которая напрямую отвечает за урегулирование мирного процесса…



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Помните, вначале был формат "Волкер-Сурков", были поначалу какие-то миролюбивые заявления. И вдруг на наших глазах Волкер становится ястребом, который выставляет ультиматумы, требует наказывать Россию за Минск, Азовское море… МИД России вынужден отказаться от встреч с таким посредником. Многие задавали вопрос: что случилось с Куртом Волкером? Мы узнали причину этой метаморфозы благодаря "утечке" из администрации Порошенко.



Ну, а история с Укроборонпромом вышла наружу благодаря военному прокурору Матиосу. Военная прокуратура следила за коррупционной группой сына Гладковского - большой группой связанных с ним людей, в том числе директоров предприятий. Распечатки прослушек и прочего, скорее всего, передал журналистам Матиос. Он это отрицает, конечно, всячески, и его даже обвиняют, что он не довел расследование до конца. Он действительно не довел, но у меня такое подозрение складывается, что когда он почувствовал, что ему не дадут довести расследование до конца, он все эти материалы взял да и отдал журналистам.



Почему? Я думаю, что тоже какая-то игра. Как у Авакова, который, с одной стороны, осуждает, а, с другой стороны, на пресс-конференции, посвященной нападениям националистов на "караван" Порошенко, допускает небывалую оговорку: "Ну что же, выборы, у нас будет новый президент и новое правительство". Но, скорее, это не оговорка: он уже открыто играет против Порошенко.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Но ведь Порошенко может снять его с должности министра за полчаса?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Это делается через Верховную раду, а там у него нет голосов. Нет поддержки и в кабмине. У Порошенко в прямом подчинении находится СБУ, там он может снять, а вот министра МВД он не может росчерком пера снять со своей должности. И, кроме того, в этих условиях это скандал: не забывайте, что за Аваковым стоят спецслужбы Англии. А им нужен свой "верный пес", который в этой ситуации может вырулить и вывести праведный гнев избирателей на Порошенко.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Все-таки Англия и США - это две разные силы, это тоже надо понимать.



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. МИ-6 давно превратилась в филиал ЦРУ, американцы из бюджета ЦРУ выделяют миллиарды долларов на оказание помощи МИ-6. И в этом тандеме МИ-6 берет на себя грязные дела. Например, снайперов: МИ-6 использовала бандитов из Грузии, Прибалтики, а американцы обеспечивали их деньгами. Два "Геркулеса" прилетели тогда на Украину, в декабре 2013 года. Они привезли с собой порядка 20 миллионов долларов мелкими купюрами, которые раздавали на Майдане.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Получается, что Аваков имеет под собой силы националистов и своего кандидата, Юлию Тимошенко. Но есть еще один человек, который как-то неожиданно возник - Зеленский, популярный актер. Это такой постмодерн: в фильме он играет кандидата в президенты…



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Да, кандидата от народа, обычного школьного учителя Голобородько, который становится президентом Украины. И попадает по самые уши в клоаку и начинает ее чистить. Украинский электорат ненавидит власть за тяжелую жизнь, за экономические провалы, ведь 20% ВВП Порошенко за эти 4 года взял и отрезал от украинской экономики. Зарплаты порядка 130 долларов, о пенсиях не говорю - это все за гранью… И в головах избирателей происходит крутой "замес": учитель Голобородько, он же Зеленский, становится президентом. А кандидат в президенты Зеленский - рвется в президенты, чтобы разворошить коррупционные гнезда Порошенко.



В фильме Голобородько-президент приходит в парламент и обращается к этим жирным рожам с требованием принять антикоррупционные законы, ввести ограничение на расходы чиновников, убрать привилегии и встречает в ответ ропот и непонимание. Он наливается ненавистью к парламенту, а парламент - к Голобородько. И финальная сцена фильма, которая уже запущена в вирусную рассылку по соцсетям, бьет в десятку: президент Голобородько - полный антипод коррупционеру Порошенко, берет автомат… и расстреливает Раду, так как с ней ему бесполезно договариваться, ее надо уничтожить. И тем осуществляет мечту Надежды Савченко… То ли он у нее украл эту идею, то ли она была по сценарию, не так уж важно. Но Надя сидит, а Зеленский может сесть в президентское кресло.



Андрей ФЕФЕЛОВ. И этот фильм не считается экстремизмом?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Это же пародия, комедийный фильм, но у Порошенко не простая ситуация: что с ним делать? Запретить фильм - все будут смотреть. Тогда они решили возбудить уголовное дело, что во время избирательной кампании это является рекламой. Посмотрим, демонстрация фильма вроде бы стартует 27 марта, а там три серии…



Андрей ФЕФЕЛОВ. То есть фильм делали специально под кампанию?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Многие думают, что фильм выскочил как черт из табакерки. На самом деле, это готовилось, снимался фильм давно на злобу дня. Сейчас выходит последняя серия из трех частей о мытарствах президента-бессребреника и коррупционной, насквозь прогнившей системе украинской власти.



Телеканал "1+1", который этот фильм транслировал, - это второй крупнейший телеканал в сетке вещания. Он принадлежит Коломойскому. Многие говорят, что Коломойский - мастер политической игры, как у нас в свое время Березовский, и он выставил двух своих марионеток: на одном пальце у него Тимошенко, а на втором - Зеленский. И в этом политическом розыгрыше Коломойский может или сместить Порошенко, или поторговаться, ведь потом будут парламентские выборы, на которых, раскрутив Зеленского, Коломойский получит мощную партию.



Сейчас Коломойский и Зеленский демонстративно рассорились, разругались вдрызг. Я не исключаю, что это тоже какая-то постановка. В любом случае, Игорь Коломойский не проиграет.



Андрей ФЕФЕЛОВ. А кто такой этот Зеленский?



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. Он снимался во многих фильмах, довольно популярный комедийный актер, еврейский мальчик, который пробился с самого низа, талантливый, жадный. Если он что-то решил, он будет добиваться своего. Если он почувствует, что ему светит небывалый куш президентский и все, что с ним связано, он от этого не откажется.



Когда мне многие говорили, что Зеленский будет договариваться с Порошенко, я отвечал: "Нет, вы его не знаете, этот мальчик всем перегрызет горло!" И чем дальше он шел, тем больше набирал популярность: 17… 23… 34% уже, по последним опросам.



За него молодежь, он герой социальных сетей, там полно его роликов. Они сделаны со вкусом, красиво - это современная избирательная кампания цифровых технологий нового имиджа. Посыл этих роликов прост: "Смести всю эту элиту со стола, сбросить, вместе с Юлей, этой "бабушкой украинской революции", всех на свалку! Порошенко – коррупционер, и его на свалку - в первую очередь! Я, Голобородько, приду и наведу порядок. Я из низов, я из народа!"



Андрей ФЕФЕЛОВ. Все это говорит о том, что за Зеленским стоит мощная сила. Не стоит забывать о роли Коломойского, его днепропетровского клана в остановке проекта Новороссии. Против Новороссии были брошены огромные деньги, специальные группы, способные на массовые убийства.



И сегодня эта олигархическая сила, жестокая, способная к принятию быстрых решений, сделала ставку на Зеленского...



Сергей ЗАВОРОТНЫЙ. И не случайно ставка сделана на него. Зеленский сам по себе - это быстро схватывающий дела финансист, который сколотил свое состояние, свою студию "Квартал-95".



Когда я работал на Украине, Янукович просил как-то смягчить критику в юмористической программе Зеленского в "Квартале-95": он там просто "размазывал" Януковича своим "юмором". Не получилось. Деньги предлагали - не помогло. Теперь он также "размазывает" Порошенко, издевается над Тимошенко, над политической продажной системой, даже американцев задевает. А его комедийный клуб "Квартал-95" превратился в медиаимперию.



Зеленский создал себе определенный бэкграунд, "имидж" такого независимого феномена, который высмеивает эту политическую систему, пальцы в самые язвы засовывает… Почему же ему не стать президентом?



И еще очень важный момент: Зеленский выступает только на русском языке, и когда мы сейчас анализируем голоса, смотрим, кто за Зеленского, мы видим: у него большая поддержка на Юго-Востоке!



После президентских выборов следующий шаг - выборы в парламент. Если партия Зеленского возьмет в парламенте 30-40%, то все, он становится диктатором. По последним опросам, во второй тур могут выйти, скорее всего, Зеленский и Порошенко. Порошенко рассчитывает на использование гигантской машины по подтасовке результатов, считает, что молодежь не пойдет голосовать за Зеленского. И надеется подделать так результаты, чтобы он выиграл с минимальным перевесом: мол, электорат одумался и предпочел главкома клоуну. Но в стране антирейтинг Порошенко более 70%, и электорат не признает его победу. И если Тимошенко и Зеленский объединятся и начнут гнать протестную волну, то в стране может вспыхнуть третий Майдан.



Андрей ФЕФЕЛОВ. Сергей Борисович, большое спасибо за очень интересную беседу! Источник - Завтра

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