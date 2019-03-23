Уравнение со всеми неизвестными: британцы требуют отмены Brexit

12:00 25.03.2019 Проведение второго референдума по выходу из Евросоюза поддержали более 5 млн жителей Соединенного Королевства



Екатерина Постникова



Неопределенность, сложившаяся вокруг Brexit, спровоцировала массовый протест среди тех, кто выступает за сохранение места Британии в Европейском союзе. В субботу на улицы Лондона вышли порядка 1 млн человек со всех концов Соединенного Королевства, а петиция за проведение второго референдума, опубликованная на сайте британского парламента, собрала уже более 5 млн подписей. Все это происходит на фоне разговоров о возможной отставке Терезы Мэй, которой, по сообщениям The Sunday Times, в понедельник намерены добиваться члены ее же правительства. Опрошенные "Известиями" эксперты подчеркнули, что в ближайшие дни все будет зависеть от того, удастся ли британскому премьеру убедить парламентариев с третьего раза одобрить ее сделку, чтобы Лондон смог покинуть Евросоюз с миром.



Уходить, чтобы остаться?



В субботу британская столица стала свидетелем массовых демонстраций, участники которых призывали провести второй референдум по выходу из Евросоюза. По оценкам организаторов общественной кампании "Голос народа" (People’s Vote), в Лондоне собралось порядка 1 млн человек. В их числе оказались мэр города, член оппозиционной Лейбористской партии Садик Хан, лидер партии "Либеральные демократы" Винс Кейбл и первый министр Шотландии Никола Стерджен.



Еще одним подтверждением того, что идея вотума, аналогичного тому, что прошел в Британии летом 2016 года, пользуется широкой народной поддержкой, стала петиция, опубликованная на сайте парламента. За последние дни электронное требование "отменить статью 50 (Лиссабонского договора, регулирующую выход участника Евросоюза из объединения. - "Известия") и остаться в ЕС", которое опубликовали еще в феврале этого года, набрало свыше 5 млн голосов.



Саммит "черных лебедей": Евросовет определил сроки переноса Brexit

Вопреки запрету спикера палаты общин, Тереза Мэй твердо намерена вынести свою сделку на голосование в третий раз



Масштаб выступлений означает, что руководство страны будет вынуждено принять чаяния британцев во внимание. По правилам процедуры, правительство должно реагировать на любую петицию, которую подписали более 10 тыс. человек. Если же ее одобрили более 100 тыс. граждан, то запрос в обязательном порядке рассматривает парламент. При этом нет никаких гарантий, что выдвигаемые требования будут исполнены.



Британское правительство во главе с Терезой Мэй выступает резко против очередного голосования. На прошлой неделе премьер-министр в очередной раз произнесла слова, которые в последние месяцы она регулярно повторяла в палате общин.



- Мы дали выбор британцам: остаться в ЕС или покинуть его. Они проголосовали в 2016 году за то, чтобы уйти, и мы сказали, что будем уважать это решение. Я уверена, что это наша обязанность как правительства и как парламента воплотить результаты референдума, - подчеркнула Мэй, выступая на пресс-конференции на саммите ЕС.



Этот отказ трансформировать курс Brexit лишний раз усугубил раскол среди однопартийцев британского премьера и сделал ее позиции еще менее устойчивыми. Как сообщила британская газета The Sunday Times, 11 членов правительства Терезы Мэй в понедельник намерены выступить против нее на заседании кабмина, чтобы затем назначить временного лидера, ответственного за Brexit. По данным издания, на эту роль претендуют три кандидата: руководитель секретариата правительства и фактический заместитель премьера Дэвид Лидингтон, глава форин-офиса Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув.



При этом в правительстве есть и те, кто поддерживает британского премьера: как заявил министр финансов Филип Хаммонд, отставка Терезы Мэй и замена правящей партии не решат проблему Brexit. При этом политик отметил, что его коллеги в правительстве крайне разочарованы сложившейся ситуацией и рассматривают разные варианты решения проблемы. Вопрос о том, насколько успешным окажется этот "заговор" против госпожи Мэй, остается открытым - не стоит забывать, что за последние полгода британский премьер столкнулась с двумя вотумами недоверия и сумела сохранить свой пост.



Трижды в одну реку



Королевские капризы: Британия так просто не уйдет от ЕС

Парламент отказался от Brexit без сделки



На прошлой неделе саммит Евросоюза согласился перенести выход Британии из ЕС с 29 марта 2019 года на более поздний срок. В случае если сделку Терезы Мэй, которую палата общин уже дважды отвергла с разгромным перевесом, все-таки одобрят в британском парламенте, Brexit произойдет 22 мая - за сутки до начала европейских выборов. Если же этого не произойдет, выход отложат до 12 апреля с возможностью дальнейшего, скорее всего, долгосрочного переноса. Четких временных рамок в Брюсселе не назвали, а это значит, что со временем Brexit может оказаться под вопросом, и Соединенное Королевство завязнет в Евросоюзе надолго.



Теперь Тереза Мэй должна добиться того, чтобы ее сделку одобрила беспрецедентно расколотая и скептически настроенная палата общин. Из-за отказа спикера парламента Джона Беркоу ставить соглашение на голосование в третий раз без внесения в него принципиальных изменений сам по себе вотум до сих пор находится под вопросом.



Союз разрушимый: Британия рискует покинуть ЕС без сделки

Отказ спикера парламента вынести соглашение Терезы Мэй на третье голосование подорвал ее позиции и повысил риски "жесткого Brexit"



- Сейчас все будет зависеть от того, сможет ли Тереза Мэй предложить парламенту обсуждение этой сделки и примет ли палата общин какие-то попытки для ее одобрения, - сказала "Известиям" старший научный сотрудник Института Европы РАН Кира Годованюк. - Нация разделена, и этот водораздел был очевиден и три года назад (когда британцы проголосовали за выход из Евросоюза с перевесом в 3,1% голосов. - "Известия"). Поэтому если Brexit будет отменен полностью, то это приведет к тому, что значительная часть граждан будет разочарована. При этом европейский вопрос так и останется открытым.



Саммит Евросоюза однозначно дал понять лишь то, что угроза выхода без сделки 29 марта, на которую с ужасом смотрят в Лондоне и других европейских столицах, никуда не ушла, а лишь перенеслась на три недели вперед. Как отметил в беседе с "Известиями" заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников, в условиях сложившегося политического раскола Британия вряд ли сможет сформулировать четкий план действий, а потому выход без соглашения остается одним из вероятных сценариев.



В этом контексте особое значение приобретает подготовка к "жесткому Brexit", которая полным ходом идет как в Евросоюзе, так и в Великобритании. К примеру, 19 марта Евросовет утвердил пакет экстренных мер, которые начнут работать на следующий день после того, как Лондон уйдет без соглашения. Они затронут вопросы социальной защиты граждан ЕС в Британии и британцев в Евросоюзе, трансграничного транспорта, рыболовства, военного экспорта и студенческих обменов. В Соединенном Королевстве также разработали свою систему оперативного управления. Предполагается, что она должна будет предотвратить нехватку продовольствия, топлива и финансовых ресурсов. Источник - Известия

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