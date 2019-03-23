Логин в завещание: можно ли унаследовать пароли и переписки

12:05 25.03.2019 Родственники добиваются доступа к аккаунтам умерших близких, но получается не всегда



Екатерина Кориненко



Близкий родственник и одновременно партнер по бизнесу хранит документы, деловые переписки и данные о закупках на электронной почте. Случилось так, что его не стало, нужно продолжать бизнес. Но пароля к ящику нет, и здесь начинаются проблемы. Это лишь одна из гипотетических ситуаций, в которой может встать вопрос о наследовании электронного ящика, аккаунтов в соцсетях и паролей к ним. Подробнее о том, что делать с цифровым наследством и существует ли оно вообще, читайте в материале "Известий".



Вложения на память



Музыкант Василий Цирин два года назад потерял маму - скрипачку Людмилу Карпушкину. Она играла с рок-группами, экспериментируя с сочетанием считавшихся традиционными для этого стиля инструментами и классической скрипкой. У ее сына почти не осталось записей и фото с ее концертов, а он хочет сохранить память о ее творчестве.



Эти записи можно достать - скрипачка отправляла видео и фото с выступлениями друзьям, которые живут за границей. Об этом Цирин знает от одной из ее подруг. Файлы его мама отправляла по электронной почте, но пароля у него нет. За помощью музыкант обратился в техподдержку "Рамблера", там отказали - предоставить доступ могут только в том случае, если российский суд признает его наследником электронного почтового ящика.



"Хотелось бы помочь упростить доступ к родительской электронной почте всем людям, которых заставила страдать смерть близкого - ведь вложения это не просто цифры из матрицы, а воспоминания о том времени, когда родственники были живы и все было хорошо", - пишет музыкант в петиции, где просит суд разрешить IT-компании дать ему пароль от маминой почты.



В "Рамблере" подчеркивают, что ничего, кроме решения суда, не может изменить их решение. Предоставить свидетельство о смерти, документы, доказывающие родство, недостаточно. И эта позиция обусловлена не какими-то особыми правилами компании. "Полностью опираемся на то законодательство, которое существует, - в том числе на 63-ю статью ФЗ "О связи", - цитирует пиар-директора Rambler Group Александра Дмитриева телеканал "360".



Суицид или несчастный случай



В 2004 году суды в нескольких американских штатах рассматривали подобные дела. И разрешили дать пароли для входа в аккаунты умерших пользователей их родственникам. Потом такой же вопрос встал касательно блогов, и тем тоже дали добро на выдачу доступа к страничкам умерших. С появлением все новых платформ и соцсетей то тут, то там такие дела рассматривались в судебной плоскости.



В Европе прецедент был создан летом прошлого года. Шесть лет назад под колесами поезда в берлинском метро погибла школьница. Все это время ее родственники добивались, чтобы Facebook предоставил им доступ в аккаунт девочки. Пароль у них был, но соцсеть перевела страницу подроста в "траурный режим", запрещающий вносить изменения. Родственники были так настойчивы, потому что полагали, что переписки в Facebook помогут разобраться, была ли смерть девочки несчастным случаем или самоубийством.



В июле 2018 года Верховный суд Германии вынес решение в их пользу. Он приравнял аккаунт в соцсетях к бумажным архивам информации: по германскому законодательству дневники и письма передаются по наследству.



Цифровые наследники



Ни в одной стране пока нет законодательства, где бы содержалось исчерпывающее описание, что можно считать цифровым имуществом, должно ли оно передаваться по наследству и если да, то как именно. И это не говоря о таких тонкостях, как, например, принципы распределения цифрового имущества между наследниками - старшему аккаунт на iTunes, младшему пароль к Facebook?



Правила прописывают на региональном уровне. В августе 2014 года губернатор американского штата Делавэр Джек Маркелл подписал закон, который разрешил передавать интернет-аккаунты по наследству. В документе прописано, что аккаунты - это цифровая собственность. А ее, как и недвижимость и финансовые сбережения, можно вписывать в завещание.



Два года назад закон о цифровом наследнике и механизмах передачи аккаунтов приняли в Каталонии. Он предусматривает наличие электронного завещания (отдельно отмечается, что при противоречиях в электронном и обычном завещании юридическую силу будет иметь последнее). Это обязывает администрации сервисов выдавать пароли к аккаунтам в соцсетях, электронной почте, купленным приложениям и другим сервисам.



А в 2018 году в Испании был принят уже федеральный закон о защите персональных данных и гарантированных цифровых правах, в котором закреплено право оставлять цифровое наследство и назначать ответственного за его дальнейшую жизнь. Так делали и раньше, но теперь эта система прописана в законе.



Ответственный по страничке



"Жизнь полна неожиданностей. И мы хотя бы частично поможем вам к ним подготовиться", - Google издалека начинает описание сервиса "На всякий случай" (в английском варианте - Inactive Account Manager), который частично решает проблему отсутствия юридической базы.



Компания представила его в 2013 году. Google предложил пользователям "на всякий случай" рассказать, что делать с письмами, фотографиями, документами и другой информацией, которая хранится в аккаунте, если они вдруг перестанут в него заходить. Предлагается два варианта: либо сервис автоматом полностью удалит данные, либо передаст их доверенному лицу. Срок бездействия владельца аккаунта, после которого Google запустит алгоритм удаления или передачи информации, можно установить самостоятельно.



Спустя два года похожую функцию предложил Facebook. До этого соцсеть "замораживала" аккаунты умерших, потом разрешила доступ для смены аватара и размещения некролога. Twitter может удалить аккаунт, если родственники предоставят документы, но не дает доступа - то же самое с Instagram.



В случае, если пользователь не прописал инструкции "на всякий случай", Google готов удалить аккаунт или предоставить из него данные по просьбе родственников "после тщательной проверки", но не пароли и учетные данные. "Яндекс" отказывается что-либо передавать, ссылаясь на право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки и отсутствие юридических норм, по которым логин в принципе может передаваться по наследству.



Что за зверь



Можно ли вообще считать электронный ящик наследством, вопрос пока не решенный. Согласно ст. 1112 Гражданского кодекса РФ, в состав наследства могут входить вещи и иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. "Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Электронная почта не является имуществом, это средство общения", - сказала "Известиям" адвокат Виктория Данильченко. Она добавила, что электронная почта не является и объектом интеллектуальной собственности.



В ситуации, в которую попал Василий Цирин, можно пойти окольным путем. Адвокат рекомендует написать компании заявление с просьбой предоставить доступ "к объектам интеллектуальной собственности в виде фотографий, записей, концертов, находящимся по адресу электронной почты".



"В случае отказа от предоставления доступа обжаловать этот отказ в суде", - рекомендует Виктория Данильченко.



Адвокат по киберправу, партнер Центра цифровых прав Саркис Дарбинян подчеркивает, что отсутствие законодательства в области цифрового наследства - большая проблема. "Старая схема, которая была реализована через нотариусов, через превращение имущества в наследственную массу, она не работает", - отметил он в беседе с "Известиям". Кроме того, совершенно непонятно, как передать цифровые ключи и как на это должны реагировать компании. По словам Дарбиняна, формально они правы, ссылаясь при отказе на закон о защите персональной информации.



Закон о цифровых правах, который в понедельник, 18 марта, подписал президент России, теоретически позволяет составить электронное завещание, хотя он и был разработан для регулирования в вебе финансово-экономических отношений. "В чем сложность - если, например, это полностью автоматическая сделка, smart-контракт, значит, юридическая сделка должна быть полностью автоматизирована, значит, она должна наступать от событий, которые могут быть отражены где-то в вебе, - рассуждает юрист. - Конечно, сейчас это работать не будет". Кроме того, вопрос с цифровым наследством требует множества других поправок и подзаконных актов.



"Полагаю, что пройдет несколько десятилетий, и окружающая действительность заставит разработать и принять соответствующие законы в сфере наследования таких виртуальных активов", - предполагает Виктория Данильченко. Источник - Известия

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