Золотая мина. Что произойдет с золотом 29 марта? - В.Катасонов

12:09 25.03.2019 Золотая мина

что произойдет с золотом 29 марта?



Валентин Катасонов



Золото на протяжении веков и даже тысячелетий выполняло роль денег. Однако несколько десятилетий назад золото из денежного металла было разжаловано в обычный биржевой товар. Золотой стандарт фактически прекратил существование 15 августа 1971 года, когда Ричард Никсон объявил, что казначейство США прекращает размен "зеленых" на желтый металл. Оборвалась нить, связывавшая золото с миром денег.



Юридически разрыв этой связи произошел на Ямайской валютно-финансовой конференции 1976 года, где страны-члены МВФ объявили о демонетизации золота. Фактически были отменены решения Бреттон-Вудской конференции 1944 года, когда доллар и золото были объявлены международными деньгами, а американское казначейство должно было обеспечивать свободный размен долларов на золото.



Ямайская конференция фактически провозгласила, что единственной мировой валютой остается доллар США, а золото превращается в биржевой товар, как например нефть, пшеница, кофе. После этого использование золота в международных расчетах почти прекратилось. Правда, удивляло поведение центробанков и минфинов, которые в своих резервах продолжали держать вроде бы бесполезное золото. Те же Соединенные Штаты почему-то продолжали сохранять в своих международных резервах более 8 тысяч тонн золота. Еще одним странным явлением стал безудержный рост цен на золото, в начале 1980 года цена желтого металла взметнулась до 800 долл. за тройскую унцию. Потом, правда, цена стала падать, опускаясь порой почти до 300 долларов.



Мир прожил без золота как денег более четырех десятков лет. Кое-кто понимал, однако, что мир золота имеет внешнюю, видимую сторону и другую, теневую сторону, о которой знают немногие. На той, другой стороне шли постоянные манипуляции с желтым металлом. Манипуляции преследовали как шкурные интересы отдельных игроков, так и стратегические цели хозяев денег – главных акционеров Федеральной резервной системы США. Главной их целью было поддержание низкой цены на золото. Без ее "придавливания" невозможно гарантировать гегемонию доллара США в мире – чем выше цена на драгоценный металл, тем слабее становился доллар. Серьезные финансисты понимают простую истину: кто контролирует золото, тот контролирует мировую валютно-финансовую систему. В истории золота и международных финансов за последние четыре десятка лет было несколько знаковых событий, и одно из них должно произойти через несколько дней. Рекомендую обратить на него внимание. Речь идет об очередном этапе внедрения в жизнь "Базеля-III". Что это такое?



Неформальным центром управления мировой банковской системой является Банк международных расчетов (БМР) в Базеле (Швейцария). Это своеобразный клуб центральных банков. При БМР имеется Комитет по банковскому надзору (КБН) – организация, разрабатывающая единые стандарты и методики регулирования банковской деятельности. Первый важный документ, родившийся в недрах КБН, получил название "Базель-I" (1988 г.). Затем появился другой документ – "Базель-II" (2004 г.); полное его название: "Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы". Наконец, в 2010-2011 гг. был утвержден документ "Базель-III". Его рождение стало реакцией на глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг., который продемонстрировал, что должная устойчивость банков не обеспечивается. "Базель-III" повышал требования к достаточности собственного капитала банков и определял, что считать собственным капиталом и как его оценивать. Сейчас в банковском мире идет внедрение в жизнь рекомендаций этого документа, и 29 марта он вступит в финальную фазу. С этого дня изменится статус золота как части собственного капитала банков.



По правилам КБН капитал банков делится на три категории. Высшей категорией всегда были деньги (валюта) в наличной и безналичной формах. Далее казначейские бумаги с высшими рейтинговыми оценками (в первую очередь казначейские облигации США). А в составе третьей, низшей категории находилось золото, которое рассматривалось как подобие денег. И расчет собственного капитала банками осуществлялся исходя из оценки имеющегося у банка золота в размере 50% его рыночной стоимости. Естественно, что при такой дискриминации золота у банков не было особого желания накапливать драгоценный металл.



Так вот, с 29 марта банкам разрешено учитывать золото в составе собственного капитала по 100-процентной цене. Золото переходит из третьей в первую категорию.Это означает, что с 29 марта золото опять становится полноценными деньгами – как доллар, евро или британский фунт. Может быть, после 29 марта внешне все будет выглядеть так же, как и раньше, но все равно "золотая мина" должна будет взорваться.



Примечательно, что после принятия "Базеля-III" центробанки прекратили продавать желтый металл. Больше того: они стали ярко выраженными нетто-покупателями золота. В 2018 году центробанки всего мира нарастили свои официальные запасы золота на 651,5 т – это крупнейший показатель с 1971 года, когда был отменен золотой стандарт. И это на 74% больше, чем в 2017 году (374,8 т). Данные взяты изотчета "Динамика спроса на золото" (Gold Demand Trends) Всемирного совета по золоту.



Банк России с огромным отрывом стал крупнейшим покупателем золота в 2018 году. Его золотой запас увеличился на рекордные 274,3 тонны, это 42% всех прошлогодних закупок золота центробанками. На втором месте по закупкам золота – Центробанк Турции (+51,5 т), на третьем – Центробанк Казахстана (+50,6 т). Среди ведущих покупателей по итогам прошлого года числятся Индия (+40,5 т), Польша (+25,7 т), Монголия (+22 т). Польша в прошлом году стала первой страной Евросоюза с 1998 года, купившей золото в резервы. Всех удивил также Центробанк Венгрии, который не покупал золото с 1986 года, а в октябре прошлого года неожиданно увеличил свой золотой запас в десять раз – с 3,1 т до 31,5 т.



Впрочем, картина закупок золота центробанками, представленная в отчете Всемирного совета по золоту, неполная и не очень точная. Согласно экспертным оценкам, в последние годы крупнейшим покупателем желтого металла на мировом рынке среди центробанков наряду с Банком России является Народный банк Китая(НБК). Однако данные о наращивании китайским Центробанком золотого резерва скрыты, лишь иногда статистика НБК фиксирует некоторые приросты золотых запасов.



По состоянию на февраль 2019 года ведущими странами по величине золотых резервов, согласно официальным данным, являются (тонн): США – 8.133,5; Германия – 3.369,7; Италия – 2.451,8; Франция – 2.436,0; Россия – 2.119,2; Китай – 1.864,3; Швейцария – 1.040,0.



И вот что интересно: при явно растущем спросе на золото цена на него на мировом рынке упала в прошлом году примерно на 5%. Дело в том, что игроки, делающие ставку на значительное наращивание своих золотых резервов, давно проводят политику искусственного подавления цены на золото. Возник и процветает рынок "бумажного золота", обороты на котором многократно превышают обороты на рынке физического металла. С помощью наращивания предложения "бумажного золота" и удается покупать физический металл по дешевке. Однако это до поры до времени. В какой-то момент маятник пойдет в обратную сторону, и начнется стремительный рост цен на желтый металл.



Естественно, все хотят успеть затовариться золотом до того, как это произойдет. На фоне "воскресшего" золота другие финансовые инструменты будут выглядеть неважно. Активы и "портфели" участников мировых финансовых рынков будут менять свою структуру в пользу желтого металла за счет сокращения позиций таких инструментов, как долговые и долевые ценные бумаги. Спекулянты, у которых нет доступа к печатному станку, будут стремиться прикупить золото за счет денег, которые они выручат от продажи государственных и корпоративных облигаций, а также акций. Мир сегодня и так находится на грани второй волны финансового кризиса, а его спусковым крючком может стать вступление в силу "золотого правила" "Базеля-III". Возможно, для тех, кто выживет в кризисе, золото вновь займет свое законное место в мире денег.



P.S. Есть подозрение, что "золотое правило" в документ "Базель-III" удалось включить благодаря усилиям клана Ротшильдов, которые на протяжении двух веков очень серьезно занимаются золотом и умеют управлять рынком этого металла. Через внедрение "золотого правила" они рассчитывают укрепить свои пошатнувшиеся позиции (демонетизация золота в 1970-е годы ослабила их влияние на международные финансы). Источник - Фонд Стратегической Культуры

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