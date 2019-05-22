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|"КазМунайГаз" выходит на IPO
18:54 23.05.2019
Президент Казахстана ознакомился с подготовкой к приватизации "КазМунайГаз"
23 мая президент Казахстана принял председателя правления нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с подготовкой национальной компании "КазМунайГаз" к IPO (первичному размещению акций), сообщили 23 мая в пресс-службе главы государства.
23 мая президент принял председателя правления нефтегазовой компании "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева, который представил основные результаты деятельности компании за четыре месяца 2019 года.
Токаев указал на необходимость развития корпоративного управления в компании и привлечения к работе в "КазМунайГаз" молодых специалистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой Кызыл-Ординскую область. Глава государства поручил руководству компании "КазМунайГаз" разработать стратегию развития нефтегазовой отрасли региона.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2633898.html
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