В западных странах люди занимаются сексом все реже, - Die Welt

19:06 23.05.2019

Редкий секс. Или вовсе никакого

"В западных странах люди занимаются сексом реже, чем еще десять лет назад, и это, в первую очередь, касается пар, живущих вместе. Связано ли это с более частым просмотром порнографии? Исследователи предполагают, что за этим трендом скрываются другие причины", - пишет журналистка немецкого издания Die Welt Вибке Холлерсен.



В марте газета The Washington Post сообщила о новом рекорде: 23% американцев провели прошлый год без секса. Причем речь шла не о людях в возрасте, а о молодежи 18-29 лет. Почти у каждого третьего из них вовсе не было секса, по крайней мере, с другим человеком.



"В мае появились новые данные из Великобритании. Исследователи проанализировали данные крупного опроса, проведенного в 2012 году, и обнаружили "резкое падение частоты занятий сексом" среди 16-44-летних, в первую очередь, среди пар, живущих вместе. Исследователи из Японии сообщили: среди 18-39-летних каждый четвертый является девственником или девственницей. Финляндия: "частота половых контактов значительно падает" с 1999 года во "всех типах отношений". Австралия: гетеросексуальные пары спят друг с другом реже, чем в начале тысячелетия, при этом самоудовлетворение, наоборот, стало более популярным, чем раньше; каждая четвертая женщина и 12% мужчин еще в 2013 году указывали, что используют секс-игрушки", - говорится в статье.



"Люди в западных странах переходят от секса с другими к сексу с собой? Точнее сказать, к сексу с собой перед экраном. Когда почти у каждого с подросткового возраста есть смартфон, почти у каждого есть и постоянный доступ к порнографии. Некоторые сексологи и психологи уверены, что в этом и кроется объяснение тренда. Этому можно найти подтверждения и в некоторых исследованиях, например, австралийском, однако другие исследования говорят об обратном", - отмечает Холлерсен. По словам голландского сексолога Петера Лойсинка, падение сексуальной активности - новое явление, и точные его причины пока трудно распознать.



Многие исследования в этой области хотя и дают интересные результаты, не представляют четкой общей картины и нередко противоречивы. "В Великобритании обнаружили, что женщины, регулярно занимающиеся мастурбацией, чаще занимаются сексом, чем женщины, которые это не делают. (...) Исследования из Финляндии показывают, что среди женщин растет и принимает пугающие масштабы ангедония, четыре из десяти женщин говорят об "отсутствии сексуального желания". Сексолог Осмо Контула из Хельсинки резюмировал в 2015 году: "Сексуальная жизнь большинства людей скорее непритязательна".



При этом "в Великобритании мужчины, занимающиеся самоудовлетворением, несколько реже занимаются сексом, чем остальные мужчины. В Австралии популярностью пользуются ролевые игры, 8% мужчин и 9% женщин отмечают, что испытывают от этого удовольствие, поэтому там исследователи говорят не о непритязательности, а, наоборот, о "расширении сексуального репертуара", - пишет издание.



В США, в свою очередь, "анализ данных опросов, проведенных в период с 1989 по 2014 год, показал однозначную взаимосвязь, которая оказалась неожиданной даже для самих исследователей: тот, кто смотрел больше порно, чаще занимался сексом. Также в США чаще занимаются сексом люди, работающие особенно большое количество часов в неделю".



Американские исследователи из команды психолога Джин Твенге из Калифорнийского университета в Сан-Диего предполагают, что кризис секса связан с тем, что сегодня меньше людей вступают в брак в молодом возрасте. Австралийские ученые, в свою очередь, считают, что сегодня многим людям просто не хватает времени для эротических встреч, так как они заняты соцсетями и интерактивными играми.



Психолог Кристоф Крегер из Университета Хильдесхайм и вовсе сомневается в существовании кризиса секса. По его словам, на эту тему отсутствуют долгосрочные исследования. "В опросах о сексуальной жизни ответы должны быть честными, однако люди все еще нерешительно рассказывают о ней, даже когда заполняют анкету на компьютере. Некоторые склонны преувеличивать. Данные мужчин и женщин зачастую разнятся", - указывает психолог. По мнению Крегера, для основательного изучения тенденции необходимо проводить один и тот же опрос с участием 300-500 человек каждые два-три года.



"Что касается порнографии, то здесь Крегер ссылается на Рудольфа Штарка, исследователя из Гиссена, изучающего, среди прочего, сексуальную зависимость. На протяжении 15 лет он также занимается изучением воздействия порнографии. Он провел интервью с более чем 100 мужчинами, у которых просмотр порно вышел из-под контроля. (...) У этих мужчин, некоторые их которых смотрят секс-фильмы по десять часов в день, порно однозначно снижает желание заниматься сексом с партнершей", - передает издание.



Но влияет ли на сексуальную жизнь просмотр порнофильмов, например, в течение получаса в день? "Хороших эмпирических исследований" на эту тему нет, говорит Штарк. Порнозависимость, по его словам, изучена лучше, чем обычный просмотр порнофильмов. "В сексологии ведутся масштабные дебаты на тему того, как порнография влияет на сексуальную жизнь, отмечает Штарк. Некоторые исследователи и вовсе считают, что она оживляет сексуальные отношения, так как благодаря ей люди могут открыть для себя новые предпочтения", - говорится в статье.



В том, что люди стали реже заниматься сексом, Петер Лойсинк, в свою очередь, не видит большой проблемы. "Нужно уйти от вопроса о частоте занятий сексом, считает сексолог. Пары, которые приходят к нему, в один момент прекращают считать, кто и сколько хочет секса. Они начинают говорить о чем-то более сложном. О близости", - пишет Die Welt.



23 мая 2019 г.

Вибке Холлерсен | Die Welt