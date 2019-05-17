 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Андижане Мирзиеев повелел соорудить Andijаn сity
20:27 23.05.2019

В Андижане появится свой сity. Проект Andijаn сity предусматривает строительство пятизвездочной гостиницы, конгресс-холла и жилья

В Андижане планируется реализовать проект по строительству делового центра Andijаn сity, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Этот проект был представлен Шавкату Мирзиееву в ходе его визита в Андижанскую область.

"В рамках проекта предусматривается строительство пятизвездочной гостиницы, конгресс-холла, офисов, оздоровительных и развлекательных заведений, ресторанов, семи-, девяти- и двенадцатиэтажных домов на площади в почти 70 гектаров", – сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент отметил, что данный центр должен строиться на основе комплексного подхода, он станет образцом и стандартом для Андижана. Ответственным лицам даны соответствующие указания и рекомендации.

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Мирзиеев также посетил старую махаллю в Андижане и ознакомился с условиями жизни в ней. Дома в этой махалле, находящейся в центре города, расположены беспорядочно. Из-за отсутствия инженерных коммуникаций стены подвергаются эрозии и осыпаются, санитарное состояние махалли в целом неблагоприятное.

Глава государства непосредственно ознакомился с этой ситуацией, поговорил с людьми. Отметил, что подобное положение дел не к лицу нашему народу, жители махалли будут обеспечены новым современным жильем и достойными условиями. Здесь же обсуждены запланированные созидательные работы в городе Андижане. В частности, намечено построить на территории данной старой махалли 70 девятиэтажных домов.

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
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