 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Средневековый монастырь "Давид Гареджи" может крепко рассорить Грузию и Азербайджан
20:35 23.05.2019

Пограничные споры омрачают отношения между Тбилиси и Баку

В Баку возобновила работу государственная пограничная грузино-азербайджанская делимитационная комиссия под руководством замминистров иностранных дел двух стран. Из 480 км межгосударственной границы согласовано 314 км, то есть примерно треть ее остается неустановленной или спорной. Недавнее обострение на одном из таких участков, способное ухудшить отношения между Баку и Тбилиси, подвигло стороны возобновить переговоры, которые не велись уже несколько лет.

Озабоченность Азербайджана и Грузии связана в первую очередь с двумя участками на неурегулированном 166-километровом отрезке межгосударственной границы. Во времена Советского Союза под разделительную линию попал монастырский комплекс раннего Средневековья Давид Гареджи, включенный в список достояний мировой культуры. По сути, это целый город протяженностью 20–25 км, вырубленный в скалах. Он состоит из 21 монастыря, самые древние из которых датированы VI веком. Большая часть комплекса в советские времена оказалась на азербайджанской стороне. Но поскольку границы между республиками СССР носили довольно условный характер, то и проблем между Баку и Тбилиси не возникало. Тем более что часть комплекса какое-то время являлась территорией, закрытой для посещений, – она использовалась для учений Советской армии.

В постсоветский период Тбилиси и Баку быстро договорились по двум третям межгосударственной границы. Процесс застопорился, когда дошел до монастырского комплекса. Грузинская сторона, считающая Давид Гареджи национальным достоянием, предложила вариант обмена территориями. Однако азербайджанские переговорщики через некоторое время отклонили этот, казалось бы, компромиссный вариант. Дело в том, что на территории, в которой заинтересована Грузия, расположены стратегические высоты. И хотя Тбилиси рассматривал обмен землями под культурно-гуманитарным и религиозным углом, а Азербайджан и Грузия отзываются друг о друге как о ближайших союзниках, Баку категорически не пожелал расставаться с высотами.

Так граница между странами после распада СССР осталась неизменной, то есть по-прежнему проходит через монастырский комплекс, который Баку к тому же объявил памятником албанской культуры, не имеющим отношения к грузинскому православию. Впрочем, эта версия не пользуется, скажем так, популярностью в мировых научных кругах, а Грузию просто доводит до белого каления. Тем не менее в 2007 году президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении комплекса Государственным историко-культурным заповедником Кешикчидаг, а самая высокая стратегическая точка на территории Давида Гареджи, или уже на азербайджанский лад Кешикчидага, получила имя самого президента – пик Ильхама Алиева. В качестве же компромисса стороны все-таки договорились о беспрепятственном посещении Давида Гареджи людьми с грузинской стороны без прохождения пограничного контроля со стороны Азербайджана. Выполняется соглашение, однако, не постоянно. Стоит в межгосударственных отношениях замаячить каким-то сложностям, пусть и не связанным с нерешенностью пограничных вопросов, как азербайджанские "зеленые фуражки" перекрывают доступ к монастырскому комплексу.

Последнее обострение произошло в конце прошлого месяца. Посещение Давида Гареджи президентом Грузии Саломе Зурабишвили и ее заявления грузинским же пограничникам о том, что Тбилиси считает необходимым как можно быстрее вернуться к вопросу делимитации границы, в Баку расценили как неоднозначные. А последующее появление в этом районе грузинских активистов, вставших на несколько часов в живую цепь, укрепило Азербайджан в своих опасениях. Доступ в комплекс "традиционно" был закрыт, и, по сообщениям грузинских монахов из Давида Гареджи, азербайджанские пограничники несколько дней интенсивно прокладывали по всей территории какие-то тропы.

В ходе возобновившихся в Баку двухдневных переговоров проблема, по мнению и грузинских, и азербайджанских экспертов, вряд ли будет решена окончательно, поскольку позиции сторон слишком разнятся. Максимум, чего стоит ожидать, так это устранения возникших шероховатостей и возвращения комплекса Давид Гареджи под тот режим посещений паломников и туристов, который был установлен и которым стороны руководствуются большую часть времени.

Другой проблемный участок рубежей расположен в часе езды от Тбилиси. Речь о так называемом Красном мосте – точке стыка границ Азербайджана, Грузии и Армении. Участок приграничной азербайджано-грузинской территории в первой половине 1990-х был заминирован. Шла карабахская война, и Баку опасался вторжения армянских формирований с этой стороны. По данным британской организации по разминированию HALO TRUST, обнародованным изданием JAM-news, азербайджанские минеры поработали и на грузинской стороне. Как могло произойти такое – понять трудно, и можно лишь, вспомнив о хаосе в Грузии в те годы, предположить, что Тбилиси мог быть и не в курсе происходящего. Но территория до сих пор не разминирована. Возможно, и этот вопрос будет затронут на проходящих в Баку переговорах.

Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

23.05.2019

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558632900
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