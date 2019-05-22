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|КырДепутат Карамушкина рассказала о драке в суде по убийству прокурора Баткенской области
21:13 23.05.2019
23 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Депутат парламента Ирина Карамушкина возмущена произволом в суде по делу об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.
По словам нардепа, накануне в ходе процесса в Ошском городском суде произошла драка. Родственники погибшего прокурора набросились на представителей подсудимого Мелиса Калыкова. Избили двух женщин. Однако никто не вмешался. Сам судья, как утверждает Ирина Карамушкина, находится под следствием. Но он не отстранен от должности. Парламентарий добавила: родственники обвиняемого жалуются на то, что Мелиса Калыкова пытают. Никаких доказательств его вины нет.
Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Сожженное тело прокурора нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства Баткенской области. Его водворили в СИЗО на два месяца.