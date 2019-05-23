Ученицам ашхабадских школ "раздали" зеленую ткань на новое платье

00:19 24.05.2019

Ткани на платья для школьниц распространяют непосредственно в школах Ашхабада.



Накануне окончания учебного года, учениц средних школ Ашхабада обязали приобрести ткань зеленого цвета. Как сообщают корреспонденты Радио Азатлык, ткани распространяют непосредственно в школах.



"Почти во всех школах Ашхабада ученицам раздали ткани зеленого цвета. Длина ткани составляет 2 метра. Из этой ткани, школьницы должны сшить себе униформу. Платья должны будут носить в сентябре в новом учебном году", - сообщил 21 мая корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.



По его словам, при этом у учащихся, а также их родителей не спрашивают, есть ли у них желание приобретать предлагаемые ткани. Директора школ требуют от родителей приобретать ткань, заявляя, что "школьницы, желающие учится в школах, обязаны ткань купить".



"Классные руководители раздали ткани школьницам. Некоторые ученицы заявили о том, что перед тем как взять ткань хотели бы спросить разрешения у родителей, на что преподаватели ответили: "Мы ничего не знаем. Находите деньги на покупку автомобилей, телевизоров, холодильников и телефонов, найдутся деньги и на ткани",- сообщает корреспондент Азатлыка со ссылкой с учениками столичных школ и их родителями.



Цена вынужденной покупки составляет 75 манатов, на оптовых рынках страны аналогичный товар можно купить за 50 манатов.



"Чтобы сшить униформу нужно заплатить минимум еще 30 манатов. В итоге, платье обходится в 105 манатов. Качество ткани неважное. Многие родители утверждают, что принудительной покупкой ткани, некоторые чиновники из администрации пытаются на этом заработать, так как ограничена возможность для родителей самим выбрать ткань", - отмечает корреспондент Азатлыка.



Радио Азатлык не удалось получить комментарии в Министерстве образования Туркменистана.



Школьная форма для девочек в средних школах Туркменистана состоит из зеленого платья, белого фартука и традиционной тюбетейки (тахья).



Учащиеся средних и высших учебных заведений страны приобретают единую одежду в непосредственно в учебных заведениях, по установленным учреждениями ценам.



Кроме униформы, которую учащиеся страны обязаны носить ежедневно, предусмотрено приобретение праздничной одежды, а также одежды и различного инвентаря для различных культмассовых и спортивных мероприятий.