 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Состоится ли в Иране политический ренессанс блока Рухани – Зариф? - С.Тарасов
00:41 24.05.2019

Хаменеи посылает сигналы

Духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая перед студентами, выразил неудовлетворение дипломатическими усилиями президента республики Хасана Рухани и главы внешнеполитического ведомства страны Мохаммада Джавада Зарифа по претворению в жизнь Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Впервые он раскритиковал политиков, назвав их по имени. Он заявил: "Я не верю в тот способ, который был избран для осуществления СВПД, и я много раз ясно давал понять это президенту Рухани и министру иностранных дел Зарифу".

Отметим, что в иранском политическом классе отношение к ядерной сделке изначально было неоднозначным. Политические силы, которые на Западе обозначаются как консервативные, выступали против нее, резко критиковали Рухани и Зарифа, которые, по их мнению, "прогибаются под Америку". Что же касается так называемого либерального крыла, то его представители уверяли всех в том, что избранный президентом и министром сценарий действий может "сломать огромную плотину санкций, иранофобии и изоляции Ирана мировыми державами и ввести его в процесс международных отношений". В этой ситуации духовный лидер занимал осторожную позицию, наблюдая за ходом процессов.

Переговоры по ядерной программе Ирана - Верховный представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Ирана Зариф выступили перед журналистами в Лозанне
Переговоры по ядерной программе Ирана - Верховный представитель ЕС Могерини и министр иностранных дел Ирана Зариф выступили перед журналистами в Лозанне
Когда президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ядерного соглашения, Рухани и Зариф предприняли попытку сыграть на расколе американцев и европейцев в вопросе отношения к ядерному соглашению. Но вскоре стало очевидным, что у Европы не хватает политической воли, чтобы отстоять соглашение с Тегераном. 8 мая в годовщину выхода США из ядерной сделки Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по ядерной программе (в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды). Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. И в этой связи дал подписантам соглашения 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Европа отреагировала невнятно. Делая на словах нужные Тегерану заявления, она потихоньку сворачивает сотрудничество с Ираном, что означает провал сценария Рухани - Зарифа. В итоге Ирану стало ясно, что у него остаются только два устойчивых партнера по ядерному соглашению - Москва и Пекин, хотя Тегеран где-то в душе продолжает надеяться на Европу, ведь пока его действия не нарушают основных условий ядерной сделки. В этом контексте адресная критика аятоллы Хаменеи в отношении Рухани и Зарифа обозначает европейскую направленность, является сигналом, что в случае ослабления политического влияния президента и главы МИД их место могут занять консерваторы, не склонные к каким-либо компромиссным соглашениям с Западом. Помимо этого, это еще и сигнал Вашингтону, который высказывает надежду на то, что так или иначе удастся вступить с иранцами в дипломатический диалог по подготовке нового ядерного соглашения.

16 мая Трамп заявил, что надеется избежать военного столкновения с Ираном. Затем и Хаменеи сообщил, что Тегеран "также не хочет войны с США, но будет продолжать сопротивляться Вашингтону". В этой связи американское издание The American Conservative призывает Белый дом воспользоваться обозначенной Ираном 60-дневной паузой, связанной с выходом из ядерного соглашения, отказаться от "кризисной политики" в отношении Тегерана, чтобы не допустить возрастания там политической роли России и Китая". А "это значит, что Трамп должен отправить в отставку помощника по национальной безопасности Джона Болтона и государственного секретаря Майка Помпео", пишет издание, поскольку "действия этих громил на мировой арене вполне сочетаются с характером самого Трампа, но президент все больше недоволен результатами, особенно что касается оказания максимального давления на Иран, из-за чего США как никогда близки к реальным военным действиям. Но он не сможет выпутаться из этой авантюры, пока Болтон и Помпео побуждают его ко все большей враждебности в самых разных регионах мира, создавая условия для формирования альянса с участием России, Ирана, Китая и Турции".

То есть Трампу предлагают вернуться на исходную позицию по СВПД и начать новую дипломатию в этом формате. Тогда в Иране начнется политический ренессанс блока Рухани - Зариф и появится новый сценарий развития событий в регионе. Однако это только теория. Что будет на практике, когда ситуация зашла в тупик, - Иран и США занимают практически непримиримые позиции и, судя по всему, тянут их в пекло войны?

Станислав Тарасов, 23 мая 2019,

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558647660
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