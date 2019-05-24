Кабул стал для Вашингтона не меньшей проблемой, чем талибы, - Омар Нессар

07:09 24.05.2019

Почему Америка снова меняет свою тактику в Афганистане



Отсутствие ощутимых результатов после шестимесячных переговоров США с талибами ("Талибан" запрещен в РФ) и прошедшая в Кабуле Лойя Джирга (всеафганский совет старейшин), по всей видимости, побудили Вашингтон сменить тактику в отношении афганского мирного процесса. На протяжении всего периода мирных переговоров между США и талибами американские представители называли окончание войны и достижение мира в Афганистане своей приоритетной целью и даже предпринимали некоторые шаги для формирования временного правительства. Усилия в этом направлении со стороны американского спецпредставителя по мирному урегулированию афганского кризиса Залмая Халилзада в конце концов привели к охлаждению его отношений с президентом Афганистана.



О смене американской тактики позволяет говорить анализ недавних кабульских встреч заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии госпожи Элис Уэллс. За прошедшие полгода госпожа Уэллс несколько раз посещала Кабул, но основной повесткой ее встреч с руководством страны и представителями оппозиционных политических движений Афганистана неизменно оставались вопросы примирения. Однако на этот раз вопреки ожиданиям главной темой ее встреч и переговоров стало проведение выборов президента. По окончании ее визита посольство США в Кабуле объявило, что Вашингтон обязуется оказывать правительству Афганистана всестороннюю помощь и поддержку в проведении выборов. Залмай Халилзад также заявил, что стремление к достижению мира не является препятствием для проведения законных президентских выборов. Подобные высказывания свидетельствуют об изменении позиции США в отношении Афганистана, которое произошло после неудачного шестого раунда мирных переговоров между американскими представителями и переговорщиками "Талибана" в Катаре и усиления позиции президента Гани после проведения в Кабуле Лойя Джирги.



Впрочем, изменение позиции США по вопросам примирения и выборов в Афганистане можно расценивать в качестве попытки оказать давление на "Талибан". На всем протяжении мирных переговоров требованием талибов оставалось создание временного правительства, изменение Конституции и, естественно, перенос выборов. Если раньше США пытались обсудить некоторые из этих требований талибов с Кабулом, то сейчас, заговорив о выборах, они посылают талибам сигнал, который для последних означает продолжение войны.



Судя по заявлениям движения "Талибан", в ходе шестого раунда переговоров талибы не продемонстрировали ни малейшей гибкости в отношении своих требований. Стороны не смогли договориться по вопросам, касающимся формулирования понятия "борьба с терроризмом", а также критериев признания тех или иных группировок террористическими организациями. Форсируя тему выборов, США увеличивает давление на талибов, надеясь таким образом заставить "Талибан" отказаться от части своих требований.



Главным камнем преткновения в переговорах между США и талибами стал график вывода иностранных сил из Афганистана. На последнем заседании в Дохе Залмай Халилзад заявил, что он не уполномочен определять дату выхода американских сил из Афганистана, и по этому вопросу ему требуется директива американского руководства. В разгар встреч и диалогов каждая из сторон пытается заработать как можно больше очков за столом переговоров. Усилия обеих сторон направлены на то, чтобы вступить в диалог с максимально сильной позиции. Талибы стремятся продемонстрировать, что их позиция ни в чем не уступает американской. Однако американцы хотели бы иметь некоторое превосходство и преимущество в ходе этих переговоров.



Политические движения в Афганистане полагают, что проведение президентских выборов лишит нынешние мирные переговоры всякой надежды на успех. Вместе с тем, по заявлению ряда политиков, проведение президентских выборов до подписания мирного соглашения с талибами ввергнет страну в состояние кризиса. Однако правительство Ашрафа Гани, напротив, убеждено, что проведение выборов является единственно возможным выходом из сложившегося положения.



Очевидно, Халилзад полагал, что президент Афганистана Ашраф Гани по многим причинам не сможет воспрепятствовать осуществлению его целей. Однако расчеты американского дипломата, по-видимому, оказались ошибочными. Ашраф Гани, глубоко разбираясь в правилах вашингтонской игры и отношениях между Конгрессом и Белым домом и будучи осведомленным о механизмах принятия решений, хорошо знает, как действовать. Поэтому для Халилзада президент Гани является ничуть не меньшей головной болью, чем талибы.



Таким образом, всерьез заговорив о выборах, Соединенные Штаты затеяли двойную игру, мишенью в которой является как правительство национального единства, так и "Талибан". Очевидно, в Вашингтоне единственным способом сместить нынешнего президента Афганистана считают проведение прозрачных выборов. Однако избирательная система Афганистана не готова к проведению прозрачных выборов. Поэтому президент Гани уверен в своей победе. Для его соперников такая ситуация станет неприемлемой. Возвращение Гани в президентский дворец расценивается ими как "красная черта". Опыт трех предыдущих избирательных кампаний показывает, что выборы в любом случае закончатся кризисом. Соперники Гани в эти дни настаивают на его отставке и формировании промежуточного правительства, потому что знают, что в случае проведения выборов в сентябре Гани тем или иным способом будет объявлен победителем. Его соперники вряд ли признают результаты выборов. И Ашраф Гани не сможет в одиночку сформировать правительство. Исходя из этого, повторение сценария 2014 года представляется вполне возможным вариантом. Таким образом, регулирование возникшего после выборов политического кризиса будет происходить при участии США, как это было во время избирательных кампаний 2009 и 2014 годов.



Об авторе: Омар Нессар – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

24 мая 19