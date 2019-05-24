Индокитайская катастрофа. Французская армия была обречена на поражение (история), - А.Храмчихин

07:10 24.05.2019 В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, перед подписанием акта о безоговорочной капитуляции Германии, немецкий фельдмаршал Кейтель, войдя в зал, где должна была проходить данная процедура и увидев там кроме представителей "большой тройки" еще и французского генерала, не удержался от фразы: "А что, французам мы тоже проиграли?".



Ирония Кейтеля была вполне законной. Франция в мае-июне 1940 года потерпела от немцев сокрушительное поражение, после чего четыре года исправно на них работала. Местное Сопротивление было, мягко говоря, немногочисленным, а на Восточном фронте против СССР французов сражалось едва ли не больше, чем в рядах Сопротивления против немецких оккупантов на родине. На сторону деголлевской "Свободной Франции" перешло не более 10% французских ВС в колониях, поэтому союзники без малейшего напряжения обошлись бы без французской помощи в деле разгрома Гитлера. Именно де Голль с его совершенно ошеломляющей энергией в одиночку "втащил" Францию в число держав-победительниц. От этого, однако, реальной победительницей она не стала. Из-за чего французам еще сильнее хотелось реабилитироваться в глазах самих себя и всего мира, а заодно реализовать и традиционные амбиции. В частности – путем восстановления огромной колониальной империи. В итоге Франция ввязалась в две больших колониальных войны, но только на этот раз ей даже де Голль не смог помочь представить поражения победами.



МЕЧТЫ О КОЛОНИЯХ



Для начала Франция решила вернуть себе Индокитай (включал нынешние Вьетнам, Лаос и Камбоджу), который она после поражения от Германии без боя сдала Японии.



За время японской оккупации здесь сложилось мощное партизанское движение, особенно сильным оно было во Вьетнаме. Партизаны действовали под коммунистическими лозунгами. Политическое руководство ими осуществлял Хо Ши Мин, военное – Во Нгуен Зиап, один из самых выдающихся полководцев ХХ века. К 1947 году численность отрядов вьетнамских коммунистов составляла, видимо, около 100 тыс. человек. Французские войска здесь насчитывали примерно 115 тыс. человек, при этом техническое оснащение сторон было, разумеется, несравнимо. Впрочем, поскольку вьетнамцы воевали почти исключительно партизанскими методами, это было не главным. На стороне вьетнамцев было, во-первых, морально-психологическое превосходство, во-вторых, прекрасное знание местности и привычка к местным природным условиям, а в-третьих, поддержка большинства населения.



Боевые действия начались в конце 1946 года. В течение первых трех месяцев сложился традиционный для подобного типа войн расклад сил: французы контролировали города, основные дороги и морское побережье, партизаны – сельскую местность. Боевые действия шли почти исключительно на севере Вьетнама, на южную часть страны у коммунистов не хватало сил.



В октябре 1947 года французы провели первую крупную операцию, в ходе которой попытались разгромить партизан. Поначалу они были в шаге от решающего успеха: воздушный десант высадился в районе штаб-квартиры партизан и чуть было не захватил Хо Ши Мина и Во Нгуен Зиапа. Не хватило всего нескольких минут. После чего парашютисты очень быстро оказались в окружении вьетнамцев. Две колонны сухопутных войск, шедших из Ханоя и Лангшона, вместо окружения партизан теперь должны были спасать парашютистов. Спасти их удалось, разгромить партизан, разумеется, нет. Затем последовало еще несколько операций, давших еще меньше результатов. Тем не менее французы презирали противника и не очень напрягались по поводу того, что не могли его разгромить. Кроме того, они совершенно не пытались бороться за умы и сердца вьетнамцев.



Между тем руководство партизан чрезвычайно активно и последовательно занималось военным строительством. С помощью Китая, который полностью перешел в 1949 году под власть коммунистов, приобреталось оружие, налаживалось тыловое обеспечение, проводились организационные мероприятия, велась постоянная и очень интенсивная боевая и политическая подготовка. Строилась та армия, о которую сломают зубы американцы, а затем и поссорившиеся с Вьетнамом китайцы. Не менее активно велась работа с населением, чего французы делать даже не пытались.



К концу 1949 года вьетнамские партизаны, по сути, превратились в регулярную армию, в составе которой было сформировано пять практически полноценных пехотных дивизий численностью по 12 тыс. человек в каждой. Им не хватало, правда, тяжелого вооружения, которое в основном ограничивалось 120-мм минометами. С другой стороны, отсутствие тяжелой техники в джунглях лишь повышало мобильность.



КРАСНАЯ РЕКА



В начале 1950 года главной целью наступления вьетнамцев стали французские форты, расположенные вдоль границы с Китаем с целью блокировать поставки оттуда оружия партизанам (разумеется, эта задача не решалась). В феврале 308-я вьетнамская дивизия "потренировалась" на маленьких французских укреплениях в районе Лаокая, а в мае захватила крупный форт Донг-Ке. Правда, с помощью воздушного десанта французы его вернули, но в сентябре вьетнамцы захватили его вновь. В начале октября французы решили еще раз вернуть форт, задействовав для этого значительные силы: несколько батальонов марокканских стрелков, а также парашютный батальон Иностранного легиона, практически полностью укомплектованный немцами (бывшими военнослужащими Вермахта и войск СС). Вообще в тот момент Иностранный легион состоял в основном из бывших немецких военнослужащих, французы прекрасно понимали, насколько эти проигравшие лучше воюют, чем сами "победители". При этом одновременно со штурмом Донг-Ке французы решили эвакуировать гарнизон Каобанга, поскольку осознали, что он превратился в заложника партизан.



Мероприятие закончилось катастрофой. Силы, штурмовавшие Донг-Ке, погибли полностью (и немцы, и марокканцы). Затем была разгромлена и колонна, уходящая из Каобанга. Французы немедленно сдали и Лангшон, оставив там огромное количество оружия и боеприпасов. Общие потери французской армии составили не менее 6 тыс. человек. Вьетнамцы захватили весь север страны, а также множество полезнейших трофеев. К тому же граница с Китаем теперь была полностью открыта для поставок оружия из этой страны и из СССР.



В конце 1950 года активные поставки оружия французам начали США. Вашингтону не нравилась колониальная политика Парижа, но вьетнамские коммунисты не нравились ему гораздо больше. Соответственно во французских войсках во Вьетнаме начала быстро расти доля американской техники, более качественной, чем собственная.



В первой половине 1951 года вьетнамцы начали крупномасштабную кампанию, целью которой был захват дельты Красной реки, то есть Ханоя и Хайфона. Однако здесь французы обороняли небольшую компактную территорию, где можно было действовать по внутренним операционным линиям, при этом обладали, разумеется, абсолютным господством в воздухе. Кроме того, в некоторых случаях французские войска на суше могли получать огневую поддержку кораблей ВМС. Поэтому несколько наступательных операций вьетнамцев закончились провалом. В связи с этим французы сами решили перейти в наступление, что и было сделано в ноябре.



Однако уже в декабре вьетнамцы нанесли контрудар. К этому моменту у них появились средства ПВО, коими они сбили до 10 французских штурмовиков. В итоге в феврале 1952 года французы, потеряв не менее 5 тыс. человек, вынуждены были отдать ненадолго захваченную территорию. Перехватить инициативу французам не удалось. В отличие от вьетнамцев они не учились на своих ошибках и не делали выводов из провалов. Это подтвердилось осенью 1952 года, когда французы провели крупномасштабное наступление с целью захвата партизанских баз снабжения. Удар пришелся в пустоту и не принес никаких результатов, при этом потери французов составили 1,2 тыс. человек. В апреле 1953 года вьетнамцы провели успешный рейд в Лаос, разгромив несколько французских гарнизонов. Во вьетнамской армии к этому времени уже было семь дивизий. Китай передал им значительное количество оружия, в том числе американского, захваченного в ходе только что закончившейся войны в Корее.



ДЬЕНБЬЕНФУ



Французы обязаны были защищать Лаос исходя из политических соображений. В связи с этим у французского командования родилась идея вернуть форт Дьенбьенфу на северо-западе Вьетнама, который французские войска сдали без боя в конце 1952 года. Теперь предполагалось захватить его с помощью воздушного десанта и затем снабжать также по воздуху. Оказавшись в тылу у партизан, гарнизон Дьенбьенфу должен был создавать им максимум проблем, блокировать их рейды в Лаос, а может быть, даже привести их к полному поражению.



Десантная операция в Дьенбьенфу началась 20 ноября 1953 года. За два дня туда было выброшено шесть парашютных батальонов, которые выбили из Дьенбьенфу единственный оборонявший его вьетнамский батальон. Удалось привести в порядок взлетно-посадочную полосу, что позволяло перебрасывать в Дьенбьенфу из Ханоя (до него было около 300 км) людей и грузы посадочным способом. Затем четыре из шести парашютных батальонов были возвращены в Ханой, зато на плацдарм переброшены семь пехотных батальонов, артиллерийский дивизион и даже эскадрон легких танков (танки перевозили в разобранном виде). Но и вьетнамцы уже к концу декабря сосредоточили вокруг Дьенбьенфу три дивизии. При этом Во Нгуен Зиап продемонстрировал французам, насколько бесполезен захват Дьенбьенфу, организовав крупное наступление в Лаосе. Французы, в свою очередь, попытались наступать в Центральном Вьетнаме, но их операция очень быстро захлебнулась. В феврале 1954 года вьетнамцы провели успешное наступление на юге и западе основного оборонительного района французской армии, дельты Красной реки. Французы вынуждены были "раздергивать" силы на множество участков, вьетнамцы прочно владели инициативой.



Надежды французов на превосходство в воздухе также оказались иллюзорными. Они имели в Ханое 47 бомбардировщиков В-26, 45 штурмовиков, 32 истребителя, также выполнявших роль штурмовиков. Но из-за значительного удаления Дьенбьенфу от Ханоя штурмовики и истребители могли находиться над полем боя всего несколько минут, к тому же мощная ПВО, появившаяся у вьетнамцев, заставляла их атаковать с больших высот, что резко снижало эффективность атак. Транспортных самолетов у французов было 72 (43 С-119 и 29 С-47), но этого было недостаточно для эффективного снабжения гарнизона.



Вскоре французам стало еще хуже: в начале марта вьетнамцы атаковали аэродромы в районе Ханоя, где уничтожили 78 самолетов, в основном транспортных. Вокруг плацдарма в Дьенбьенфу вьетнамцы разместили значительное количество артиллерии, которая начала практически безнаказанно расстреливать аэродром. В итоге вместо 200 т грузов в день гарнизон получал менее 100 т, причем эта цифра постоянно уменьшалась. Происходящее очень сильно напоминало историю с армией Паулюса, окруженной в Сталинграде. Ее тоже очень долго пытались снабжать по воздуху с аналогичным результатом.



К середине марта вокруг Дьенбьенфу была сосредоточена 50-тысячная группировка вьетнамцев (четыре дивизии и два полка), имевшая не менее 120 орудий и минометов (включая, впрочем, и зенитные), а также несколько советских реактивных систем залпового огня БМ-13-16 (катюша). Артиллерия была расположена на господствующих высотах над французским плацдармом, при этом хорошо замаскирована в джунглях, для нее имелось огромное количество снарядов. У французов было около 11 тыс. человек, 10 американских легких танков М24, более 30 орудий. На аэродроме базировались 6 американских истребителей F6F и 6 легких самолетов-разведчиков. Ни о каком сдерживании вьетнамцев и защите Лаоса французы уже не мечтали. Единственной их целью было продержаться до мая, начала сезона дождей.



Вьетнамцы начали штурм Дьенбьенфу 13 марта 1954 года. Убийственный огонь вьетнамской артиллерии уничтожил значительную часть французских орудий и всю авиацию, а заодно и сам аэродром. После чего вьетнамские штурмовые подразделения начали захват французских укрепленных позиций. За первые 5 дней были захвачены 3 из 11 основных французских укреплений. Французское командование категорически не хотело проигрывать и начало сбрасывать на плацдарм с самолетов не только грузы, но и новые парашютные батальоны, тем самым лишь увеличивая собственные потери. При этом во французских штабах начались открытые конфликты между генералами, которые не знали, как предотвратить надвигающуюся катастрофу. Они просили американцев нанести массированный удар по вьетнамским позициям силами стратегической авиации и даже сбросить на вьетнамцев несколько атомных бомб, но американцы решили воздержаться от подобных шагов. Тем временем гарнизон Дьенбьенфу дрался буквально с отчаянием обреченных, к тому же дожди начались на месяц раньше, в апреле. Это несколько замедляло наступление вьетнамцев. Тем не менее численность гарнизона и площадь плацдарма неуклонно сокращались. 7 мая вьетнамцы захватили центральный лагерь Дьенбьенфу. После этого последнее оставшееся к этому моменту французское укрепление подняло белый флаг.



В сражении за Дьенбьенфу вьетнамцы потеряли от 5 тыс. до 8 тыс. человек убитыми. У французов убитых было 2,3 тыс., 11,8 тыс. оказались в плену, лишь 73 человека сумели прорваться к своим. Было сбито 64 французских самолета, потеряны вся бронетехника и артиллерия.



Разумеется, у Франции во Вьетнаме оставалась еще достаточно мощная группировка, но после Дьенбьенфу о продолжении войны не могло быть и речи. В июле 1954 года были подписаны Женевские соглашения, по которым Вьетнам был разделен на Северный, где власть взяли коммунисты, и Южный, прозападный. Это искусственное разделение привело к вьетнамской войне с участием США, но это уже другая история. Для французов все закончилось предельно позорно, их общие потери в этой войне (включая колониальные войска) составили 75 867 человек убитыми. Впереди у них была не менее позорная война в Алжире. Вооруженные силы Вьетнама же именно тогда начали свое возвышение к нынешнему статусу сильнейших в Юго-Восточной Азии.



Об авторе: Александр Анатольевич Храмчихин – заместитель директора Института политического и военного анализа.



24 мая 19 Источник - независимая газета

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