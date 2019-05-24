"Большая игра" в новом веке, - Л.Медведко

07:35 24.05.2019

Холодная война против России переросла в новую фазу – гибридную



"Большая игра" против России, включая холодную войну, идет вот уже несколько десятилетий. Причем в последние годы холодная война, одно время вроде бы утихшая, вступила в новую, горячую фазу, называемую теперь гибридной войной.



Мне хорошо запомнился ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Тогда это совпало с днем моего рождения – 25 декабря. Вывод же из Афганистана советских войск завершился только через 10 лет, в феврале 1989-го. Афганская эпопея стала своеобразным продолжением субмировой гибридной войны на переходе двух столетий. Она ведется, как считал Сэмюэл Хантингтон, "на стыке цивилизаций" и пересечения сухопутных границ крупнейших государств Евразии – России, Индии, Китая – и ряда других государств Южной и Юго-Восточной Азии. Не остались в стороне и США, чей воинский контингент находится в Афганистане начиная с 2002 года.



Трудно сказать, чем в конце концов разрешится очередная интрига Запада–Востока–Запада. Впрочем, на взгляд автора, "Большая игра" великих держав на расширенном Ближнем Востоке угрожает вылиться в очередную затяжную "Большую войну". Причем после начала арабской весны почти все мусульманские страны, включая Турцию, Иран, Афганистан и Пакистан, стали тоже ее участниками. Но в последние годы все явственнее в политической атмосфере стало ощущаться своего рода радиоактивное излучение. Одиночные и групповые акции терроризма вылились в долгую "войну террора–антитеррора". В нее уже оказалось втянуто большинство стран Евросоюза.



По убеждению главного американского "ястреба" Джона Болтона, положение между войной и миром на Большом Ближнем Востоке делает невозможным продвижение к миру на всех других фронтах. Деструктивный процесс в экономике и политике набирает все новые обороты. С ним соглашается и другой "ястреб"-дипломат Курт Волкер, представляющий США на Украине. Он считает, что создавшаяся там кризисная ситуация может привести к непредвиденным издержкам для всех европейских союзников Вашингтона. Такую ситуацию он называет ядерной с учетом того, что из Киева уже давно раздаются призывы превратить Украину в ядерную державу…



Для героя фильма "Белое солнце пустыни" красноармейца Сухова Восток представлялся "делом тонким". Однако 100 лет спустя Восток предстает и как явление глобальное. Он стал ареной многих, затянувшихся на годы кризисов и войн. Достаточно напомнить, что гражданские и гибридные войны не прекращаются много лет в Ливии, Йемене, Сирии, Ираке, Палестине, соседнем Ливане, где проиранские отряды "Хезболлы" предрекают скорую войну с Израилем, который, как известно, обладает своим ракетно-ядерным оружием. К обладателем такого оружия относятся также Северная Корея и Индия с Пакистаном. Кстати, между ними во время встречи в Ханое Трампа с Ким Чен Ыном могла разразится очередная война на "ядерном пороге". К тому же в первый день католической Пасхи в некоторых городах Шри-Ланки были совершены новые чудовищные акты терроризма.



По удивительному совпадению на последние дни октября–ноября 2018 года выпало два знаменательных юбилея – 100-летие ВЛКСМ и такая же круглая годовщина Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ ГШ). Вслед за ними отмечалось тогда же 200-летие самого старого научного заведения России – Института востоковедения РАН. Востоковедение в России – это не просто наука или комплекс научных дисциплин. Это особое направление деятельности ряда научно-исследовательских институтов, которым доверено быть зоркими глазами, обращенными на Восток, не забывая при этом о Западе…



Со всеми этими структурами была связана большая часть моей жизни. На юбилейный Конгресс востоковедов меня пригласили в качестве почетного гостя. Как и подобает в таких случаях, на конгрессе выступали и политические деятели. Они тоже имели отношение к Востоку. Администрацию президента представлял пресс-секретарь, тюрколог Дмитрий Песков. А МИД представлял заместитель министра и специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов – арабист, работавший советником в Сирии и чрезвычайным послом в Израиле и Египте.



Подводя потом итоги нескольких дней работы конгресса, научный руководитель Института востоковедения РАН академик Виталий Наумкин отмечал, что дискуссии, развернувшиеся на его площадках, были очень плодотворными. Но они поставили больше вопросов, чем дали на них ответов. Это позволило сделать важные выводы по проблемам, поднятым на заседаниях различных его секций. Все это дало возможность оценить пройденный российским востоковедением путь.



Россия прочно заняла свое место в современном полицентричном мире. Принимавший участие в работе конгресса известный китаист Юрий Тавровский, профессор Российского университета дружбы народов, счел необходимым уточнить, что о многополярном мире можно говорить только в теории. Современный мир по большому счету снова становится двуполярным. Только вместо Советского Союза более успешно противоборствует с США новое государство – Китай…



В таком полицентричном мире по-прежнему действуют две главные центробежные и центростремительные силы – современный национализм и глобализм. Насколько они несовместимы между собой, видно по многим затянувшимся конфликтам, кризисам и войнам на Западе и Востоке.



Для евразийской России Восток становится ближе, чем Запад. Но в любом случае Россия не собирается претендовать на свою исключительность. Так мне это видится с высоты прожитого мною века. В этом я остаюсь единомышленником своего сверстника и друга академика Е.М. Примакова, который был признанным патриархом востоковедения, разведки и дипломатии.



Не скрою, что появившаяся в газете "НГ-Ex libris" рецензия на мою новую книгу "Зори Востока. Востоковеды – друзья и наставники", приуроченную к 200-летию Института востоковедения, не могла меня не порадовать. В этой статье я был тоже назван "патриархом" сразу двух служб – востоковедения и военной разведки. Это ко многому обязывает, поскольку мне посчастливилось пережить многих своих однокашников-сверстников.



С позиций патриарха-востоковеда я смотрю с опасением, что Россия может оказаться перед новыми вызовами революций и войн. Справится ли она с такими испытаниями? Покажет время. Восток есть Восток, а Запад остается Западом.



Об авторе: Леонид Иванович Медведко – доктор исторических наук, член Союза писателей РФ.

24.05.2019