Индия выбрала модификацию. Партия премьера Моди одержала "историческую победу" на выборах, - С.Строкань

07:39 24.05.2019

В Индии 23 мая обнародовали результаты всеобщих выборов, по итогам которых в стране будет сформирован парламент. Выборы завершились поражением оппозиции, в то время как правящая "Бхаратия джаната парти", вопреки прогнозам, увеличила свое присутствие в парламенте. Получивший мандат на второй срок Нарендра Моди теперь сможет проводить более активную экономическую политику и попытаться повысить геополитический вес страны. Главным международным событием года для премьера Индии станет Пятый восточный экономический форум во Владивостоке, куда он приглашен главным гостем. Там же пройдет встреча господина Моди с президентом РФ Владимиром Путиным, который первым из мировых лидеров поздравил его с победой.



За подведением итогов завершившихся в Индии в воскресенье парламентских выборов российские и иностранные журналисты и эксперты в режиме реального времени следили в здании Культурного центра имени Джавахарлала Неру при индийском посольстве в Москве, где была организована прямая трансляция из Дели. Там же находились индийские дипломаты, узнававшие последние новости из Центризбиркома одновременно с гостями и комментировавшие их по горячим следам. Это позволило аудитории погрузиться в атмосферу последнего дня индийского избирательного марафона, проходившего с 11 апреля по 19 мая в 29 штатах и на семи союзных территориях индийской республики (по данным ЦИКа, в выборах приняли участие свыше 600 млн избирателей, что сделало их крупнейшим демократическим волеизъявлением в мировой истории).



Постоянно обновлявшиеся цифры на огромном экране, напоминавшем электронное табло, свидетельствовали о сенсации: правящий Национальный демократический альянс (НДА) во главе c партией "Бхаратия джаната парти" (БДП) показал лучший результат в своей истории, получив 345 мест в 543-местной Лок-сабхе - нижней парламенте парламента. Для формирования большинства нужно было преодолеть отметку в 272 мандата.



Правящая БДП не только не потеряла позиции, но и побила рекорд пятилетней давности, получив 287 мандатов - на пять мест больше, чем в 2014 году, когда в стране был впервые введен в оборот термин "волна Моди".

"Фактически на этот раз мы стали свидетелями не просто волны, а нового политического явления - "цунами Моди", которое просто смыло всех его многочисленных оппонентов. Даже в Западной Бенгалии, где оппозиция во главе с главным министром штата Маматой Банерджи обещала разгромить БДП, результат оказался противоположным",- пояснил "Ъ" независимый индийский эксперт Винай Шукла.



Как премьер Индии намерен продолжить борьбу с терроризмом

Побывавший в Индии на финише гонки корреспондент "Ъ" стал свидетелем того, что еще несколько дней назад ничего не предвещало "историческую победу" БДП, в то время как политические страсти в стране накалились до предела. Сделавший индийские выборы главным сюжетом последнего номера от 20 мая американский журнал Time вышел с портретом Нарендры Моди на обложке, снабдив его надписью "главнокомандующий раскола". Большинство собеседников "Ъ" в Дели приходило к выводу, что партия Моди сохранит власть, однако ей будет гораздо сложнее с учетом того, что оппозиция выступит лучше, чем на предыдущих выборах.



Сценарий, при котором партия власти получит больше 272 мандатов, опрошенные "Ъ" эксперты называли слишком оптимистичным и маловероятным.



По одному из сценариев, партия власти могла не получить и 200 мандатов, в связи с чем перспективы второго пятилетнего срока Нарендры Моди могли стать весьма неопределенными.

На этом фоне индийская оппозиция из Объединенного прогрессивного альянса, левоцентристской коалиции во главе со старейшей партией "Конгресс" политической династии Неру-Ганди, демонстрировала решимость взять реванш за унизительное поражение на предыдущих выборах 2014 года, когда "Конгресс" показал худший результат в своей истории, довольствовавшись 44 местами в Лок-сабхе. Однако прогнозы, согласно которым "Конгресс" должен был удвоить свое представительство, не оправдались - партия показала практически тот же результат, завоевав лишь на десять мандатов больше, чем пять лет назад. "Очевидно, что все не в нашу пользу",- признал 23 мая официальный представитель "Конгресса" Салман Соз.



По мнению опрошенных "Ъ" дипломатов и экспертов, получивший мандат на второй срок Нарендра Моди сможет проводить более радикальные экономические реформы и попытается повысить геополитический вес страны.



Как правящая партия проходила испытание большими выборами

Главным международным событием года для него станет Пятый восточный экономический форум во Владивостоке, куда господин Моди приглашен главным гостем. Там же пройдет его саммит с российским президентом Владимиром Путиным, который первым из мировых лидеров позвонил индийскому политику и поздравил "Бхаратия джаната парти" с победой на выборах.



"Российско-индийские отношения важны для обеих стран, причем не только в двустороннем смысле, но и для того, чтобы продвигать политику этих стран в других направлениях,- заявил "Ъ" эксперт клуба "Валдай", вице-президент Observer Research Foundation Нандан Унникришнан и пояснил: - Индии, например, Россия необходима для того, чтобы балансировать между США и Китаем. Отношения с Россией дают Индии стратегическое пространство, которое, образно говоря, позволяет нам раздвинуть локти".



Сергей Строкань, Дели-Москва

Газета "Коммерсантъ" №88 от 24.05.2019, стр. 3