Безделием расстроил здоровье... Глава Минсельхоза Киргизии Нурбек Мурашев подал в отставку

07:43 24.05.2019

Министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев подал в отставку. Об этом сообщили собственные источники.



По данным, заявление об увольнении по собственному желанию было написано 23 мая 2019 и одобрено премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым.



Стало известно, что основной причиной ухода с должности стало ухудшение состояния здоровья Н.Мурашева.



Как сообщила позже пресс-служба правительства, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев внес представление об освобождении министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбека Мурашева от занимаемой должности согласно поданному заявлению.