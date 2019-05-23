 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 24.05.2019
17:13  Мини-юбки с именем Аллаха возмутили мусульман
17:12  Ментальные корни глобального кризиса. Почему человечество не хочет помудреть? Ч. 1, - Н.Даутбек кызы
15:03  КырДепутат Рыспаев отсудил у газеты "Ачык саясат" 300 тысяч сомов
13:46  Единственный русский министр правительства Киргизии (минэконом Панкратов) уволился
13:36  Бесславный конец карьеры. Тереза Мэй подала в отставку из премьеров Британии
09:11  КырГКНБ: Заявления СДПК о прослушке в кабинете экс-президента Атамбаева - провокация
08:37  Россию обвинили в развязывании кибервойны, - А.Рискин
07:43  Безделием расстроил здоровье... Глава Минсельхоза Киргизии Нурбек Мурашев подал в отставку
07:39  Индия выбрала модификацию. Партия премьера Моди одержала "историческую победу" на выборах, - С.Строкань
07:35  "Большая игра" в новом веке, - Л.Медведко
07:14  Снос жилья – новая причина домашнего насилия в Узбекистане
07:10  Индокитайская катастрофа. Французская армия была обречена на поражение (история), - А.Храмчихин
07:09  Кабул стал для Вашингтона не меньшей проблемой, чем талибы, - Омар Нессар
00:41  Состоится ли в Иране политический ренессанс блока Рухани – Зариф? - С.Тарасов
00:19  Ученицам ашхабадских школ "раздали" зеленую ткань на новое платье
Четверг, 23.05.2019
21:46  Сирийские боевики приняли самоубийственное решение
21:13  КырДепутат Карамушкина рассказала о драке в суде по убийству прокурора Баткенской области
20:35  Средневековый монастырь "Давид Гареджи" может крепко рассорить Грузию и Азербайджан
20:27  В Андижане Мирзиеев повелел соорудить Andijаn сity
19:11  Новая тенденция – Россия завоевывает рынок СПГ, - П.Искендеров
19:06  В западных странах люди занимаются сексом все реже, - Die Welt
18:54  "КазМунайГаз" выходит на IPO
18:42  ИГИЛ подбирается к Москве
18:40  Инициатива "Один пояс – один путь" несет угрозу для... КНР, - Яшен Хуан
14:58  Сменилось руководство узбекской "партии" "Миллий тикланиш". Отамуратова отпустили на вольные хлеба
14:47  Евросоюз сочинил новую стратегию в отношении ЦА. Презентация в Бишкеке 7/07
14:31  "Оценка сейсмических рисков города Алматы" (последние данные)
14:16  Индонезийский ВВП подбирается к российскому
14:14  Пашинян объявил "второй этап революции" в Армении. Что происходит?
14:13  Третья мировая начнется с "веерных" отключений
14:12  Лукашенко захотел получать нефть из Казахстана
13:36  Кто больше виноват? "Заврались. Кризис оппозиции Узбекистана", - Б.Мусаев (полемика)
13:34  Школы джихада: как террористы захватывают таджикские тюрьмы, - И.Кармазин
13:33  Ненаучная сенсация: дешифровщик рукописи Войнича оказался мошенником
13:31  Трамп: Если иранцы покажут неприличный жест эсминцам США, будут расстреляны на месте
13:27  В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться
13:25  Аsia Times: Чего стоит опасаться пользователям продукции Huawei?
13:24  Bloomberg: Япония движется в направлении социальных потрясений?
13:22  Почему Россия терпит западные НКО? - А.Халдей
13:21  Квартал Коломойского: кто есть кто в новой Администрации президента Украины
13:19  Торговая война США и Китая на примере рынка обуви
13:00  УсманСМИ пиарят в России "ценности ЛГБТ"
12:53  Идлибские халифатчики контрнаступают и вновь ворвались в город Кафр-Нбуда
09:15  Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил ранее не судимый директор пивзавода Айтмамат Назаров
07:40  Кровные узы - наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном, - 24.kg
07:35  Казахстан снял ограничения на ввоз фруктов и овощей из Кыргызстана
07:25  Вокруг Сирии снова что-то химичат. Россия и США ищут виновных в предполагаемой химатаке
07:11  Индия догнала в космосе США, Китай и Японию, - А.Ваганов
01:09  Политику в Америке делают геронтократы, - Ф.Селимова
00:49  Нарендра Моди и его соратники делят шкуру неубитого медведя, - В.Скосырев
00:39  Воевать с Ираном будут при помощи посредников, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россию обвинили в развязывании кибервойны, - А.Рискин
08:37 24.05.2019

Британия за последние полтора года сообщила 16 союзникам по НАТО об активности РФ в киберпространстве, направленной против этих стран. Об этом заявил сегодня глава МИД Великобритании Джереми Хант. По его словам, "за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился информацией и оценками с 16 союзниками НАТО и с еще большим количеством стран за пределами НАТО по поводу российской киберактивности в этих странах".

"Мы полагаем, что российская разведка сегодня нацеливается на жизненно важную инфраструктуру многих стран в поисках уязвимостей", – отметил он, подчеркнув, что эта кампания направлена на подрыв государственных компьютерных сетей.

"Мы должны четко указать, что любая кибератака, направленная на манипуляции с избирательной системой другого государства и на изменение результатов голосования, нарушает нормы международного права и оправдывает осуществление соразмерных ответных действий", – заявил Хант. По его словам, первоочередная цель заинтересованных сторон должна заключаться в сдерживании враждебного поведения в киберпространстве.

Конкретных доказательств российской киберагрессии, как всегда, приведено не было. При этом несколько непонятно, что значит "жизненно важная инфраструктура многих стран" и как она соотносится с "манипуляциями с избирательной системой другого государства и изменением результатов голосования".

Как писал "Коммерсантъ" осенью прошлого года со ссылкой на The Telegraph, якобы энергетические сети Великобритании подвергались серии хакерских атак со стороны российской разведки. Об этом английскому изданию сообщили некие источники в британском правительстве. Целью бывшего Главного разведывательного управления (ГРУ, сейчас Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ), мол, также были телекоммуникационные системы и медийные организации. Доказательств этой атаки приведено, по традиции, не было. И, насколько известно, энергоснабжение в Великобритании работало и работает без перебоев. Как и медийные организации.

Годом ранее, кстати, глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин заявлял, что в 2016 году Россия неоднократно осуществляла атаки на британскую инфраструктуру в рамках "скрытой кибервойны Кремля". Источники газеты считают, что за всплеск российского кибершпионажа несут ответственность обученные под руководством ГРУ агенты.

Все это, похоже, из той же серии, что и "влияние России на выборы в США". Шуму много, фактов ноль. Кстати, сегодня заместитель канцлера Минобороны Эстонии Кади и замминистра обороны США по международному сотрудничеству Кэтрин Уэлбергер подписали в Вашингтоне двусторонний план сотрудничества в области безопасности на 2019-2024 годы. Соглашение охватывает развитие взаимодействия в оборонной поддержке, киберобороне, проведении учений и ряде прочих областей.

Заметим, что именно в Эстонии располагается Центр кибербезопаности НАТО. Насколько он успешно противостоит пресловутым "хакерским атакам России", неизвестно. Но в свое время заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда" утверждал, что созданные НАТО киберструктуры в странах Балтии предназначены для атак на критически важные объекты в России с целью вывести их из строя, напомнив, что "глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий".

Андрей Рискин
Заместитель главного редактора "Независимой газеты"

23 мая 19

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1558676220
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Дания Еспаева знакомит со своей предвыборной программой жителей Акмолинской области
- О чем гласит Закон: каков порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе?
- Белоруссия ищет себе нефть в Казахстане
- Казахстан снял временный запрет на ввоз продукции из Кыргызстана
- АО "Казахтелеком" приобретет 49%-ю долю Tele2 AB в совместном предприятии Khan Tengri Holding B.V.
- Перспективы развития химической промышленности в РК
- Внимание, торги!
- Экс-бухгалтера Казахской национальной консерватории осудили на 8 лет за хищения
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  