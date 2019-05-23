Россию обвинили в развязывании кибервойны, - А.Рискин

08:37 24.05.2019

Британия за последние полтора года сообщила 16 союзникам по НАТО об активности РФ в киберпространстве, направленной против этих стран. Об этом заявил сегодня глава МИД Великобритании Джереми Хант. По его словам, "за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился информацией и оценками с 16 союзниками НАТО и с еще большим количеством стран за пределами НАТО по поводу российской киберактивности в этих странах".



"Мы полагаем, что российская разведка сегодня нацеливается на жизненно важную инфраструктуру многих стран в поисках уязвимостей", – отметил он, подчеркнув, что эта кампания направлена на подрыв государственных компьютерных сетей.



"Мы должны четко указать, что любая кибератака, направленная на манипуляции с избирательной системой другого государства и на изменение результатов голосования, нарушает нормы международного права и оправдывает осуществление соразмерных ответных действий", – заявил Хант. По его словам, первоочередная цель заинтересованных сторон должна заключаться в сдерживании враждебного поведения в киберпространстве.



Конкретных доказательств российской киберагрессии, как всегда, приведено не было. При этом несколько непонятно, что значит "жизненно важная инфраструктура многих стран" и как она соотносится с "манипуляциями с избирательной системой другого государства и изменением результатов голосования".



Как писал "Коммерсантъ" осенью прошлого года со ссылкой на The Telegraph, якобы энергетические сети Великобритании подвергались серии хакерских атак со стороны российской разведки. Об этом английскому изданию сообщили некие источники в британском правительстве. Целью бывшего Главного разведывательного управления (ГРУ, сейчас Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ), мол, также были телекоммуникационные системы и медийные организации. Доказательств этой атаки приведено, по традиции, не было. И, насколько известно, энергоснабжение в Великобритании работало и работает без перебоев. Как и медийные организации.



Годом ранее, кстати, глава Национального центра кибербезопасности (NCSC) Киран Мартин заявлял, что в 2016 году Россия неоднократно осуществляла атаки на британскую инфраструктуру в рамках "скрытой кибервойны Кремля". Источники газеты считают, что за всплеск российского кибершпионажа несут ответственность обученные под руководством ГРУ агенты.



Все это, похоже, из той же серии, что и "влияние России на выборы в США". Шуму много, фактов ноль. Кстати, сегодня заместитель канцлера Минобороны Эстонии Кади и замминистра обороны США по международному сотрудничеству Кэтрин Уэлбергер подписали в Вашингтоне двусторонний план сотрудничества в области безопасности на 2019-2024 годы. Соглашение охватывает развитие взаимодействия в оборонной поддержке, киберобороне, проведении учений и ряде прочих областей.



Заметим, что именно в Эстонии располагается Центр кибербезопаности НАТО. Насколько он успешно противостоит пресловутым "хакерским атакам России", неизвестно. Но в свое время заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов в интервью газете "Красная звезда" утверждал, что созданные НАТО киберструктуры в странах Балтии предназначены для атак на критически важные объекты в России с целью вывести их из строя, напомнив, что "глобальное информационное пространство уже признано многими специалистами новым театром военных действий".



Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты"



23 мая 19