|КырГКНБ: Заявления СДПК о прослушке в кабинете экс-президента Атамбаева - провокация
09:11 24.05.2019
ГКНБ опроверг информацию, что по инициативе сотрудников ведомства в кабинете Алмазбека Атамбаева установлено прослушивающее устройство. Об этом сообщает пресс-центр комитета.
ГКНБ официально заявляет, что распространяемая информация о том, что якобы сотрудник комитета заставил представителя "Форума" поставить прослушивающее устройство в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова, не соответствует действительности.
Госкомитет считает это заявление провокацией.
"Отдельные политические деятели в целях самопиара и придания собственной значимости выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб КР", - пояснили в ГКНБ.
Представители "Форума" вправе обратиться в соответствующие органы для выяснения всех обстоятельств, в свою очередь ГКНБ готов оказать в этом содействие.
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ГКНБ установил прослушку в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова. Об этом сегодня на круглом столе сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.
По его словам, в удлинители было установлено записывающее устройство. "Сотрудники ГКНБ пытались узнать, что происходит в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова", - сказал Адиль Турдукулов.
Он продемонстрировал, какое устройство установлено. Однако собравшиеся сочли заявленное о прослушке фикцией. Адиль Турдукулов отметил, что сегодня в "Форуме" в 14.00 пройдет пресс-конференция, на которой члены СДПК расскажут о случившемся.
24 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО