КырГКНБ: Заявления СДПК о прослушке в кабинете экс-президента Атамбаева - провокация

09:11 24.05.2019

ГКНБ опроверг информацию, что по инициативе сотрудников ведомства в кабинете Алмазбека Атамбаева установлено прослушивающее устройство. Об этом сообщает пресс-центр комитета.



ГКНБ официально заявляет, что распространяемая информация о том, что якобы сотрудник комитета заставил представителя "Форума" поставить прослушивающее устройство в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова, не соответствует действительности.



Госкомитет считает это заявление провокацией.



"Отдельные политические деятели в целях самопиара и придания собственной значимости выдвигают необоснованные обвинения в адрес спецслужб КР", - пояснили в ГКНБ.



Представители "Форума" вправе обратиться в соответствующие органы для выяснения всех обстоятельств, в свою очередь ГКНБ готов оказать в этом содействие.



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ГКНБ установил прослушку в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова. Об этом сегодня на круглом столе сообщил член политсовета СДПК Адиль Турдукулов.



По его словам, в удлинители было установлено записывающее устройство. "Сотрудники ГКНБ пытались узнать, что происходит в кабинетах Алмазбека Атамбаева и Фарида Ниязова", - сказал Адиль Турдукулов.



Он продемонстрировал, какое устройство установлено. Однако собравшиеся сочли заявленное о прослушке фикцией. Адиль Турдукулов отметил, что сегодня в "Форуме" в 14.00 пройдет пресс-конференция, на которой члены СДПК расскажут о случившемся.



24 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО