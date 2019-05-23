Бесславный конец карьеры. Тереза Мэй подала в отставку из премьеров Британии

13:36 24.05.2019

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны. Соответствующее заявление политик сделала после переговоров с коллегами по политическому объединению.

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Reuters

"Сегодня я объявляю о намерении уйти в отставку с поста лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - уточнила она.



До тех пор, пока новый лидер не будет избран, Мэй, как ожидается, останется временно исполняющим обязанности премьер-министра.



Ранее Мэй предупредила, что голосование в июне станет последним шансом для парламента страны одобрить сделку по выходу Великобритании из Европейского союза.



23 мая The Times со ссылкой на информированные источники передавала, что Мэй может объявить об отставке.