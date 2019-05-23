Единственный русский министр правительства Киргизии (минэконом Панкратов) уволился

13:46 24.05.2019

Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку



Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.



Олег Панкратов отметил, что в его адрес последнее время поступает много критики. "Нужно реагировать", - пояснил он.



Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018 года. До этого с 2015 по 2017 годы он занимал пост вице-премьер-министра КР.



Сегодня в отставку подал и глава Минсельхоза Нурбек Мурашев.



24 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО