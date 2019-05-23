Единственный русский министр правительства Киргизии (минэконом Панкратов) уволился

|21:46 Сирийские боевики приняли самоубийственное решение
21:13 КырДепутат Карамушкина рассказала о драке в суде по убийству прокурора Баткенской области
20:35 Средневековый монастырь "Давид Гареджи" может крепко рассорить Грузию и Азербайджан
20:27 В Андижане Мирзиеев повелел соорудить Andijаn сity
19:11 Новая тенденция – Россия завоевывает рынок СПГ, - П.Искендеров
19:06 В западных странах люди занимаются сексом все реже, - Die Welt
18:54 "КазМунайГаз" выходит на IPO
18:42 ИГИЛ подбирается к Москве
18:40 Инициатива "Один пояс – один путь" несет угрозу для... КНР, - Яшен Хуан
14:58 Сменилось руководство узбекской "партии" "Миллий тикланиш". Отамуратова отпустили на вольные хлеба
14:47 Евросоюз сочинил новую стратегию в отношении ЦА. Презентация в Бишкеке 7/07
14:31 "Оценка сейсмических рисков города Алматы" (последние данные)
14:16 Индонезийский ВВП подбирается к российскому
14:14 Пашинян объявил "второй этап революции" в Армении. Что происходит?
14:13 Третья мировая начнется с "веерных" отключений
14:12 Лукашенко захотел получать нефть из Казахстана
13:36 Кто больше виноват? "Заврались. Кризис оппозиции Узбекистана", - Б.Мусаев (полемика)
13:34 Школы джихада: как террористы захватывают таджикские тюрьмы, - И.Кармазин
13:33 Ненаучная сенсация: дешифровщик рукописи Войнича оказался мошенником
13:31 Трамп: Если иранцы покажут неприличный жест эсминцам США, будут расстреляны на месте
13:27 В Казахстане есть камни-трованты, способные расти, размножаться и передвигаться
13:25 Аsia Times: Чего стоит опасаться пользователям продукции Huawei?
13:24 Bloomberg: Япония движется в направлении социальных потрясений?
13:22 Почему Россия терпит западные НКО? - А.Халдей
13:21 Квартал Коломойского: кто есть кто в новой Администрации президента Украины
13:19 Торговая война США и Китая на примере рынка обуви
13:00 УсманСМИ пиарят в России "ценности ЛГБТ"
12:53 Идлибские халифатчики контрнаступают и вновь ворвались в город Кафр-Нбуда
09:15 Нацэнергохолдинг Кыргызстана возглавил ранее не судимый директор пивзавода Айтмамат Назаров
07:40 Кровные узы - наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном, - 24.kg
07:35 Казахстан снял ограничения на ввоз фруктов и овощей из Кыргызстана
07:25 Вокруг Сирии снова что-то химичат. Россия и США ищут виновных в предполагаемой химатаке
07:11 Индия догнала в космосе США, Китай и Японию, - А.Ваганов
01:09 Политику в Америке делают геронтократы, - Ф.Селимова
00:49 Нарендра Моди и его соратники делят шкуру неубитого медведя, - В.Скосырев
00:39 Воевать с Ираном будут при помощи посредников, - И.Субботин
|Единственный русский министр правительства Киргизии (минэконом Панкратов) уволился
13:46 24.05.2019
Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку
Министр экономики Олег Панкратов подал в отставку. Информацию об этом он подтвердил 24.kg.
Олег Панкратов отметил, что в его адрес последнее время поступает много критики. "Нужно реагировать", - пояснил он.
Олег Панкратов занимал пост министра экономики с 2018 года. До этого с 2015 по 2017 годы он занимал пост вице-премьер-министра КР.
Сегодня в отставку подал и глава Минсельхоза Нурбек Мурашев.
24 мая 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО