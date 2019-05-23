КырДепутат Рыспаев отсудил у газеты "Ачык саясат" 300 тысяч сомов

15:03 24.05.2019

Октябрьский районный суд Бишкека сегодня вынес решение по иску депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева к газете "Ачык саясат". СМИ должно выплатить парламентарию 300 тысяч сомов.



Как сообщила 24.kg главный редактор издания Назгуль Мамытова, они намерены обжаловать решение первой инстанции в горсуде. "Нардеп просил 300 тысяч сомов в качестве компенсации морального вреда, потом он увеличил сумму до 1 миллиона. Но суд удовлетворил его предыдущее требование", - сказала журналист.



Поводом для иска стала статья в газете, в которой говорится, что депутат переходит из одной партии в другую, автор называет его "хамелеоном".



Отметим, что это не первый миллионный иск против СМИ. Только за последний месяц на журналистов подали два миллионных иска. Бывший заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров подал иск к газете "Азия Ньюс" и ее главному редактору Асланбеку Сартбаеву на 10 миллионов сомов. Также бизнесмен из Оша Жалил Атамбаев хотел взыскать с корреспондента "Азаттыка" 50 миллионов, но позже от своих намерений отказался.