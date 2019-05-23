Население Украины сократилось с 52 до 30 миллионов человек

17:00 24.05.2019

Доскакались: Население бежит из страны в поисках лучшей жизни



Стала известна возможная численность населения Украины на данный момент. Эти цифры попали в прессу после выступления в Верховной раде представителя президента Украины Руслана Стефанчука.



Руслан Стефанчук предложил уменьшить количество депутатов в украинском парламенте. Сейчас их 450 человек. По мнению Стефанчука, когда украинцев было 52 миллиона человек, это было нормально. Дословно Стефанчук сказал: "…когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 миллионов, то для чего нам 450 депутатов?"



Следует заметить, что по данным Государственной службы статистики Украины по состоянию на 1 апреля 2019 года на Украине проживало 42 миллиона 79,5 тысяч человек.



В феврале 2018 года директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорил, что население страны составляет от 32 до 35 миллионов человек. Следует также учитывать, что 2 миллиона человек из Крыма стали проживать в России с 2014 года. Еще 3-3,5 миллиона человек находятся на территории ДНР и ЛНР.



Таким образом, можно предположить, что население Украины уменьшилось на 22 миллиона человек: с 52 до 30 миллионов. Граждане бегут из страны в поисках лучшей жизни.



По данным Всемирного банка, украинские трудовые мигранты перевели в Украину в 2018 году 14 миллиардов долларов. Общий объем переведенных мигрантами средств равен 14% от общего годового бюджета страны, который составлял 112 миллиардов долларов.