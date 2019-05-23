|Мини-юбки с именем Аллаха возмутили мусульман
17:13 24.05.2019
Вал критических комментариев и постов в соцсетях обрушился на платформу Redbubble, когда там появились короткие юбки с надписью "Аллах".
За 25-30 фунтов стерлингов (около 2 тысяч сомов) любой желающий мог купить мини-юбку с оригинальным принтом.
На одной из них написано "Без Аллаха я ничто", на другой - "Хвала Аллаху".
Пользователи платформы были неприятно удивлены и шокированы продажей таких товаров.
"Кто-нибудь это видел? Мини-юбки с именем Аллаха! Это очень обидно и невероятно глупо с вашей стороны", - прокомментировал пользователь RepStar.
Другой пользователь назвал продажу подобных товаров "неуважением к огромному числу людей".
Представители онлайн-платформы Redbubble, на которой независимые художники выставляют на продажу одежду с собственными принтами, поблагодарили людей за бдительность и пообещали разобраться в ситуации.