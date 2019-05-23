Мини-юбки с именем Аллаха возмутили мусульман

17:13 24.05.2019

Вал критических комментариев и постов в соцсетях обрушился на платформу Redbubble, когда там появились короткие юбки с надписью "Аллах".



За 25-30 фунтов стерлингов (около 2 тысяч сомов) любой желающий мог купить мини-юбку с оригинальным принтом.



На одной из них написано "Без Аллаха я ничто", на другой - "Хвала Аллаху".



Пользователи платформы были неприятно удивлены и шокированы продажей таких товаров.



"Кто-нибудь это видел? Мини-юбки с именем Аллаха! Это очень обидно и невероятно глупо с вашей стороны", - прокомментировал пользователь RepStar.



Другой пользователь назвал продажу подобных товаров "неуважением к огромному числу людей".



Представители онлайн-платформы Redbubble, на которой независимые художники выставляют на продажу одежду с собственными принтами, поблагодарили людей за бдительность и пообещали разобраться в ситуации.