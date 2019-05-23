Белоруссия и Казахстан договорились по поставкам нефти. Осталось уговорить Россию на транзит, - "НГ"

19:18 24.05.2019

Союзники пытаются заручиться согласием России



Москва и Минск продолжают выяснять отношения в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба" хлорированной нефтью. Одновременно с этим Минск ищет варианты альтернативной поставки этого сырья. Однако и в этом вопросе требуется санкция России.



О том, что Белоруссия ведет поиск альтернативных российским поставщиков нефти, вчера заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников", – сказал он, встречаясь в Минске с послом Казахстана в Республике Беларусь Ермухаметом Ертысбаевым. В ходе разговора он признался, что такие переговоры страна ведет с Казахстаном. Причем результативно. Однако реализация этого проекта невозможна без согласия России. "Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России – по транзиту", – сказал Александр Лукашенко. Традиционно он выразил надежду, что "с близкой нам страной" удастся договориться "о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана".



В свою очередь, Ермухамет Ертысбаев сообщил, что "очень интенсивные и важные переговоры с отраслевым ведомством по поставкам нефти и нефтепродуктов" в Казахстане провел посол Беларуси в этой стране Анатолий Ничкасов. "Мы готовы, вообще никаких проблем нет. У нас нефти и нефтепродуктов предостаточно", – заверил дипломат. Что касается России, то от нее Казахстан ждет поддержки в этом вопросе, потому что "хотелось бы, чтобы Евразийский союз был выгоден всем участникам".



Эксперты, пристально следящие за развитием очередного конфликта между Москвой и Минском в связи с поставками Транснефтью загрязненного хлорорганикой сырья, сразу же сделали вывод, что данные заявления сделаны именно сейчас не случайно, а с целью укрепить позиции белорусских переговорщиков на встрече на уровне глав правительств, которая состоится в пятницу. О таких планах еще в начале недели сообщал премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.



Планы диверсификации поставок нефти не новы для Белоруссии. Александр Лукашенко недавно говорил о них в связи с российским налоговым маневром в нефтяной сфере, из-за которого стране придется покупать нефть по мировым ценам. Если цена одинаковая, то какая разница, у кого покупать, рассуждал белорусский президент. Однако в истории современной Белоруссии уже были попытки альтернативных поставок из Венесуэлы. Они сыграли свою роль как аргумент в переговорах и были свернуты в силу экономической нецелесообразности.



Пресс-служба российского правительства накануне представила свой контраргумент в споре с Белоруссией о размере компенсации. Пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов заявил, что Россия намерена припомнить Белоруссии историю с поставками нефтепродуктов под видом растворителей, которая имела место в 2012 году. Тогда шла речь о том, что российский бюджет недосчитался из-за этого около 1,5 млрд долл. Белоруссия вины своей не признала и ничего не компенсировала. Судя по сделанным заявлениям, Минску будет предложено сделать взаимозачет.



Как сообщалось, в Минске заявляют о сотнях миллионов долларов ущерба, в то время как глава Минэнерго России Александр Новак утверждал, что 100 млн долл. может составить компенсация для всех пострадавших от поставки "грязной" нефти стран.



Кроме того, на уровне экспертов обсуждалась информация о том, что Белоруссия выражала готовность купить у России "грязную" нефть по 15 долл. за баррель, что позволило бы разблокировать трубу, начать поставки чистого сырья и загрузить на полную мощность нефтеперерабатывающие заводы. Всего на территории Белоруссии скопилось более 1 млн т такого сырья, утверждают белорусские специалисты, однако официальных комментариев этим намерениям ни в Москве, ни в Минске не дали.



Как сообщалось, 29 мая в Казахстане состоится саммит ЕАЭС. Если проблемы с расчетами за поставки некачественной нефти и приведением нефтепровода в рабочее состояние не разрешатся на уровне премьер-министров, что, по мнению экспертов, наиболее вероятно, то обсуждение темы продолжат президенты при личной встрече в Нур-Султане.



Минск

Антон Ходасевич

Cобственный корреспондент "НГ" в Белоруссии

23.05.2019