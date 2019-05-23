В Узбекистане официально избавились от понятия "милиция"

19:28 24.05.2019

В Узбекистане слова "милиция" и "работники милиции" заменили словами "орган внутренних дел" и "сотрудники органов внутренних дел".



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, связанных с обеспечением защиты прав участников уголовного процесса". Поправками из законодательства удаляется понятие "милиция".



В наименованиях и диспозициях слова "милицию" и "работники милиции" заменены соответственно словами "орган внутренних дел" и "сотрудники органов внутренних дел".



Напомним, в марте 2017 года в Узбекистане вступил в силу Закон Республики Узбекистан "Об органах внутренних дел". В Законе не дается слов "милиция" или "милиционер", однако в ряде законодательных актов эти понятия до сих пор оставались.