Свидетели Порошенко: почему Львов станет оплотом сепаратизма

20:43 24.05.2019 Только один регион Украины массово голосовал против Зеленского. Теперь там ищут новую идентичность



Николай Подгорный



После президентских выборов на Украине впору затевать еще и референдум - о выходе Львовской области из состава страны. Причина - итоги голосования. Только в этой области Украины Петр Порошенко по итогам президентских выборов занял первое место, обойдя Владимира Зеленского. Таким образом, горожане невольно противопоставили себя мнению остальной части Украины. И это определенно не тот случай, когда проголосовали и забыли. Осенью выборы в парламент, и команда Порошенко теперь наверняка рассчитывает на Львов как на один из базовых регионов. То есть противостояние Галичины с остальной частью Украины будет только обостряться и в итоге вполне может завершиться на сепаратисткой ноте. В ситуации разбирались "Известия".



Самые особенные



Предварительные результаты второго тура президентских выборов на Украине в региональном разрезе были известны уже вечером 21 апреля. Тогда же СМИ разнесли новость о том, что Львовская область стала единственной, где пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко смог одержать убедительную победу над своим соперником. За него отдали свои голоса порядка 815 тыс. из 1,3 млн избирателей области, пришедших на участки. Одновременно Львовская область стала наиболее активно голосовавшим регионом Украины –- явка составила 67,34%.



Фаворитом львовских избирателей Порошенко был и во время первого тура, правда, тогда за него проголосовали не 815, а только 468 тыс. избирателей. Однако и Владимир Зеленский во втором туре значительно улучшил свой результат в области, причем даже больше, чем Порошенко. Результат последнего вырос в 1,74 раза, тогда как у Зеленского – в 2,83 раза (158 тыс. голосов в первом туре и 448 тыс. – во втором).



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Поэтому в целом неправильно было бы говорить, что Галичина прямо-таки ополчилась против Владимира Зеленского, по крайней мере цифры этого не подтверждают. Для сравнения можно вспомнить президентские выборы 2010 года. Тогда в Галичине (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области) команде Януковича удалось набрать скромные 7–8% голосов. А совсем не 34%, как это вышло у Зеленского.



С другой стороны, избиратели Галичины, и прежде всего Львовской области, действительно ярко задекларировали свое отдельное мнение на фоне остальной Украины. И предвыборные рейтинги, и результаты первого тура ясно свидетельствовали, что Порошенко проигрывает эти выборы. На этом фоне такое массовое голосование за его кандидатуру выглядит как минимум протестом. И причины этого вовсе не в персоналиях Порошенко и Зеленского.



"Абы проты москалей"



У президентских выборов на Украине есть своя специфика. Политтехнологи могут придумывать для кандидата какую угодно легенду и стилистику кампании, однако ко второму туру вся эта заумь будет забыта. Решающий фактор один: чьим кандидатом избиратели считают кандидата - схидняком или западенцем? В итоге один из участников обязательно "надевает цвета" кандидата от Юго-Востока, а второй - Запада и Центра Украины.



Партийная принадлежность тут важна, но не критически. Скажем, в 1994 году Леонид Кравчук пробовал удержать пост президента опираясь, как сейчас Порошенко, на западные области страны. Тот факт, что еще четыре года назад он был секретарем ЦК КПУ, никак ему в этом не мешало.



Победивший его Леонид Кучма, соответственно, был схидняком - выходцем из той же Днепропетровской области, что и Зеленский. Однако уже в 1999 году Кучма опирался на те же западные области, что и его предшественник. И в его случае эта ставка сыграла.



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В 2010 этот сценарий использовали, соответственно, Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Хотя последняя - тоже из Днепропетровской области. А после заключения в 2009 году контракта на транзит и покупку российского газа за ней еще и закрепилась репутация "агента Путина". Вполне возможно, что как раз это не дало ей тогда выиграть выборы. Но при этом Тимошенко набирала на избирательных округах Львовщины по 90–92%, а не 65%, как Порошенко.



Если вспоминать 2010 год, то нужно сказать и о Викторе Ющенко. В то время его положение было куда хуже, чем у Порошенко, ведь Ющенко по итогам первого тура смог набрать лишь около 5% голосов и выбыл из президентской гонки. Однако свои голоса он набрал там же, где сегодня Порошенко: в триедином регионе Галичины. Более того, как и Порошенко, он занял тогда в этих областях первое место.



Так что в какой-то мере случившееся сейчас было запрограммировано 25-летним опытом выборов, а сами кандидаты хотя активно вели кампанию, не могли что-то существенно изменить. Тот же Порошенко еще за год до выборов продемонстрировал, что идет на них со слоганом "Армия, язык, вера" - то есть с набором ценностей, на которые откликнулся бы так называемый патриотический избиратель (западный регион).



С другой стороны, все теперь держат в голове механизм, с помощью которого можно заставить западноукраинского избирателя голосовать даже за откровенно провального кандидата. Для этого соискатель должен активно выступать против русского языка (ограничивать права его носителей, уменьшать сферу использования). Еще кандидату желательно быть прихожанином, причем напоказ. А если он еще при этом гонитель Украинской православной церкви - он вообще становится близким к идеальному.



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Для Зеленского Львов не потерян



Учитывая, что именно Львов и область дали Порошенко более 18% всех голосов во втором туре, логично было бы ожидать его визита сюда. Он и поехал - сразу же после Пасхи. Сходил в музей, сходил в церковь, сходил на встречу со сторонниками, в общем, все было традиционно. Но стройные ряды львовян, кричавших 29 апреля "Дякую!" ("Спасибо!") Порошенко во Львове, совсем не означают, что столица Галичины стала его электоральной вотчиной. Хотя у самого Порошенко, несомненно, так и думают и уже наверняка строят стратегию выборов парламентской кампании, отталкиваясь от этой аксиомы.



Львов действительно может стать регионом бывшего президента. Но только в том случае, если Зеленский сам будет настолько недальновиден, чтобы его отдать. Еще во время избирательной кампании он приезжал сюда с агитационной поездкой. Тогда местные "ветераны АТО" устроили ему "теплый прием", пытались заблокировать и не пустить в арендованный зал. Разумеется, провоцировали неожиданными вопросами о принадлежности Крыма и Донбасса.



Зеленский смог тогда выступить, хотя и потратил время на перепалку с экс-военными, но тогда он по львовским меркам был никто: один из полусотни кандидатов. Сегодня он президент. Во Львове будут с этим считаться, хотя, конечно, будут недолюбливать схидняка. Главное - не стоит спешить с визитом, сначала нужно вступить в должность.



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Львовская народная республика



Впрочем, у Порошенко не меньше шансов превратить Львов в свою политическую ставку. Правда, для этого ему придется идти по весьма опасному для Украины пути более радикального отношения к нынешней государственности. Если смотреть извне, сложно понять, в чем разница между Порошенко и Зеленским. Оба владеют украинским языком, считают Крым украинской территорией. Оба финансово помогали АТО, оба нелицеприятно высказывались о жителях Донбасса.



В такой ситуации объяснить избирателю разницу между двумя политиками можно только одним способом: начать доказывать, что Зеленский все же недостаточно украинец. Зато Порошенко - вполне и даже с запасом. Тем более что Зеленский будет в некоторой степени связан своей должностью, а Порошенко, наоборот, сможет отбросить любую политкорректность. Он и сейчас не очень стесняется - чего стоят одни только мероприятия для его сторонников, где посетителям вовсю прививают осознание собственной исключительности, избранных 25% народа Украины.



"Это уже другая страна"

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А еще интереснее, что уже после выборов пресса обратила внимание на соцопрос, проводившийся во Львове. Социологов в числе прочего интересовала готовность жителей региона к альтернативным перспективам региона: собственное государство, присоединение к другой стране. К исследователям вроде бы начала присматриваться СБУ, но и только, скандал развития не получил. Поэтому не исключено, что опрос - изучение условий для игры на идентичности жителей Львова или даже Галичины в целом.



Даже если социологи и ни при чем, команда Порошенко после проигрыша выборов явно включила "план Б" и качает сепаратистскую тему - раз уж не получилось взять всю Украину. Вдвойне забавно, что сейчас этим занимаются люди, когда-то сажавшие за "сепаратизм" своих политических противников. Источник - Известия

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