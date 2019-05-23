В Смоленской области нашли останки и медальон бойца из Кыргызстана Самидина Базаралиева

07:50 25.05.2019

В Смоленской области нашли останки и медальон бойца из Кыргызстана. Ищут родных



Поисковики в Смоленской области нашли останки бойца Самидина Базаралиева из колхоза Маданият Джалал-Абадской области, просят откликнуться родных. Об этом 24.kg сообщила координатор поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш" Светлана Лаптева.



По ее словам, по документам он считается пропавшим без вести во время Великой Отечественной войны. В армию призван в 1939 году.

"Поисковики из отряда "Рейд" города Гагарин с 29 апреля по 8 мая 2019 года работали в окрестностях бывших деревень Рябинки, Кривцы, Гладкое", - сообщила она.



В урочище возле последней и обнаружены останки кыргызстанца и еще 54 бойцов. "При погибших удалось обнаружить 12 медальонов, шесть из которых оказались пусты, три отправлены на криминалистическую экспертизу, три прочитаны поисковиками. В том числе, Самидина Базаралиева", - отметила она.



Светлана Лаптева добавила, что захоронение обнаруженных поисковиками воинов состоится в канун 22 июня 2019 года.



"Поисковики просят кыргызстанцев помочь в поиске родных найденного бойца, а родных или земляков приглашают на перезахоронение в Смоленскую область", - отметила она.



С вопросами просят обращаться по WhatsApp по номеру 0555923603.



Мария ОРЛОВА