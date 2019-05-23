 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тайвань становится разменной монетой в споре США и КНР, - В.Скосырев
07:56 25.05.2019

Вашингтон обещает наказать Пекин за плохое обращение с соседями

Два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив, недвусмысленно продемонстрировав, что США не оставят мятежный остров на произвол судьбы в период резкого обострения отношений с Китаем. Одновременно усиливается политический нажим на КНР. В Сенат будет внесен билль о санкциях против китайских организаций и физических лиц, которые запугивают страны АСЕАН и участвуют в милитаризации Южно-Китайского моря. Этот шаг, по мнению экспертов, делает вооруженное столкновение между двумя державами более вероятным.

В рейде через водное пространство, разделяющее Тайвань и КНР, принял участие эсминец Preble и нефтяной танкер. Представитель 7-го флота ВМС США Клей Досс сказал, что этот вояж показывает приверженность Америки свободе и открытости Индийско-Тихоокеанского региона. В действительности на фоне нынешнего напряжения в американо-китайских отношениях отправка кораблей приобретает куда более глубокий политический смысл.

Вояж будет рассматриваться самоуправляющимся островом как знак поддержки со стороны администрации президента США Дональда Трампа во время нарастающих противоречий между Пекином и Вашингтоном, подчеркивает агентство Reuters. США поставляют Тайваню вооружение для самообороны. А Пекин называет остров своей священной территорией и заявляет, что он должен быть поставлен под контроль КНР, если необходимо, то с применением силы. Представитель МИД КНР Лу Кан сказал, что Пекин сделал жесткое предостережение США по поводу рейда через пролив. Тайвань, по его словам, это самый чувствительный вопрос в американо-китайских отношениях.

Экс-президент США Билл Клинтон в отличие от Трампа вел курс на расширение сотрудничества с Китаем. Но когда в 1995 году КНР попыталась оказать нажим на Тайвань, запуская ракеты в море близ акватории, контролируемой островом, Клинтон отправил в этот регион две авианосные группы.

А теперь в Вашингтоне, похоже, решили расширить диапазон противостояния с Пекином. По сообщению газеты South China Morning Post, депутаты от Республиканской и Демократической партий внесли в Сенат законопроект, который предлагает подвергнуть санкциям те китайские государственные организации и тех частных лиц, что "вовлечены в нелегальную деятельность" в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Инициатива призовет правительство Китая к ответу за то, что оно запугивает другие государства в регионе. Документ позволяет блокировать активы китайских компаний, ведущих строительство насыпных островов или возводящих военные объекты на тех участках, на которые претендуют члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Речь идет об активах, имеющих американскую юрисдикцию, следует из документа.

"Этот двухпартийный билль усилит действия США и наших союзников, направленныe на то, чтобы противостоять незаконной и опасной милитаризации спорных территорий, захваченных Китаем", – заявил республиканский сенатор Марко Рубио. Билль предусматривает санкции и против тех, кто "угрожает миру, безопасности и стабильности районов Восточно-Китайского моря, которые находятся под управлением Японии и Южной Кореи".

Бонни Глэйзер, старший сотрудник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорит, что в столице США царит "ястребиное" настроение в том, что касается Китая. Она напомнила, что прежде чем направиться в Тайваньский пролив, эсминец Preble прошел в Южно-Китайском море в пределах 12-мильной зоны отмели Скарборо, которую Китай называет своей территорией. А ранее США провели в тех местах совместные учения с Индией, Японией и Филиппинами.

По данным исследования, проведенного Глэйзер, 73% инцидентов, происшедших с 2010 года в Южно-Китайском море, приходится на долю китайских кораблей. Она предсказывает, что обстановка в морях, омывающих КНР, будет и дальше накаляться.

В связи с этим комментаторы в Восточной Азии напоминают, что китайские ВМС наладили кооперацию с российским ВМФ. Не далее как в конце апреля – начале мая состоялись совместные учения китайских и российских кораблей с привлечением авиации в Желтом море.

Не может ли Россия вольно или невольно быть втянутой в американо-китайское противостояние? В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сказал: "Китай, возможно, идет в отношениях с США по тому же пути, что прошла Россия. Но пока напряжение не достигло такого же уровня, как у США с Россией. Участвовать в конфликте США с Китаем мы не можем. Во-первых, потому что тайваньская проблема, с точки зрения Москвы, внутреннее дело Китая. Во-вторых, возможности ВМФ России не сопоставимы с теми возможностями, которыми обладают китайцы и американцы. Я думаю, Москва будет оставаться от этого в стороне".

Владимир Скосырев
23.05.2019

Источник - независимая газета
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