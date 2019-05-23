Уличные бои в Джакарте. Оппозиция не признала победу Видодо - 8 погибших, 900 раненых

08:03 25.05.2019

По последним данным, которые привел департамент здравоохранения Джакарты, число пострадавших в результате беспорядков превысило 900 человек, восемь человек погибли.



Основными причинами обращения за медицинской помощью стали легкие травмы, в том числе, рваные раны, ушибы, раздражения глаз и слизистой оболочки. Почти половина обратившихся к медикам - молодые мужчины в возрасте 20-29 лет, передает ТАСС.



Как сообщалось, массовые акции протеста в Джакарте начались 21 мая после объявления результатов прошедших в Индонезии всеобщих выборов. По итогам голосования, действующий президент страны Джоко Видодо набрал 55,5 процента голосов, его соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5 процента. В штабе оппозиционного кандидата не согласились с результатами, заявляя о массовых нарушениях в ходе голосования, которые повлияли на исход выборов.