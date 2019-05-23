 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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УкрРаскольники сами раскололись. "Патриарх" Филаретка изругал "митрополита" Епифашку
08:07 25.05.2019

Экс-глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет (Денисенко) отказался подписать устав "новой церкви".

Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировал предстоятель так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний (Думенко).

Он подчеркнул, что члены "синода" пытались убедить Филарета в том, что юридически и фактически уже не существует его неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата, но не смогли переубедить Денисенко.

Ранее Филарет заявил, что ни за чтобы не согласился на томос об автокефалии для ПЦУ, если бы знал его кабальные условия, а также сообщил, что Думенко не является независимым от Константинопольского патриархата предстоятелем.

В ответ Епифаний сообщил, что в ПЦУ нет раскола и созвал 24 мая "Священный синод", чтобы обсудить создавшуюся ситуацию.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе так называемой Православной церкви Украины митрополиту Епифанию томос об автокефалии. ПЦУ образовалась 15 декабря 2018 года в Киеве на "объединительном соборе", где две раскольнические организации - Киевский патриархат во главе с Филаретом и Украинская автокефальная православная церковь Макария (Малетича) – объявили о слиянии в единую организацию.

РПЦ считает и томос об автокефалии, и "объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными.

Источник - vesti.ru
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